Самая высокая награда МИД Украины будет носить имя Анатолия Зленко

Кулеба сообщил, что такое решение он принял в день, когда из жизни ушел первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко.

Высшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя умершего Анатолия Зленко. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

“Высшая награда МИД Украины „За преданность дипломатической службе“ теперь будет носить имя Анатолия Зленко. Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь была преданной нашей стране и ее дипломатии - Анатолия Зленко”, - написал Кулеба.

Кулеба рассказал, что Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитал многих звезд украинской дипломатии и главное - остался для всех образцом дипломата.

“Я никогда не работал с ним напрямую и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он добывал последние дни на посту министра, которую занимал уже второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след - тогда его только что изданная „Дипломатия и политика“ стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат. Он ушел, а я начал свой путь из его книги”, - рассказал Кулеба.

“Светлая память Анатолию Максимовичу и мои глубочайшие соболезнования его родным и близким”, - резюмировал глава МИД.

Зленко возглавлял МИД Украины дважды - с 24 августа 1991 года по 25 августа 1994-го и с 2 октября 2000-го по 2 сентября 2003-го при президентах Леониде Кравчуке и Леониде Кучме.

Напомним. первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко скончался на 83-м году жизни.

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