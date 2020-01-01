Ткаченко: Кабмин делает все, чтобы поддержать кинобизнес в пандемию

Украина представляет свои ленты и национальный стенд на Европейском кинорынке (European Film Market) Берлинского кинофестиваля.

Правительство делает все для поддержки украинского кинобизнеса, даже несмотря на пандемию коронавируса, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Об этом глава ведомства в понедельник, 1 марта, написал в своем Telegram-канале.

"Даже в сложный период пандемии делаем все, чтобы украинский кинобизнес имел поддержку от государства, а Украина получила хорошую репутацию партнера международных кинокомпаний. У нас для этого есть и крутые локации и не менее крутые продакшены. Это уже доказано фильмом "Последний наемник" от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, львиная часть съемок которого проходила в Киеве", - написал Ткаченко.

Он также отметил, что Украина представляет свои ленты и национальный стенд на Европейском кинорынке (European Film Market) Берлинского кинофестиваля.

"Там представлены такие отечественные фильмы как "Стоп-Земля" и "Урсус", анимация "Гулливер возвращается", документальная лента "Пазлы", - написал глава Минкульта.

По словам Ткаченко, стенд это - "залог на будущее. Как для продвижения наших фильмов за рубежом, так и для рекламы системы кэш-рибейтов и других преимуществ от съемок в Украине".

В частности, был представлен сервис Locations.com.ua - онлайн-каталог поиска лучших локаций в нашей стране.

Напомним, в рамках официального визита президента Украины и первой леди в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере культуры.

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