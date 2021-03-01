Наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник под Донецком

Во время третьего полета БПЛА испытал воздействие помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением дрона.

Патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ потерял в результате глушения беспилотный летательный аппарат, который совершал полет над временно неподконтрольной территорией Донецкой области вблизи Ясиноватой. Об этом сообщается в отчете миссии за 1 марта.

"Утром 28 февраля команда миссии находилась на западной окраине н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) для проведения пяти объявленных полетов беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия. Во время третьего полета БПЛА испытал воздействие помех сигнала, после чего наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением аппарата", – говорится в отчете.

Отмечается, что дрон летел "ориентировочно в 500 м на запад-юго-запад от местоположения патруля".

"БПЛА СММ также подвергались воздействию помех сигнала во время двух предыдущих полетов в этом районе. Команда миссии не смогла вернуть БПЛА и покинула этот район", – добавили наблюдатели.

Ранее в ОБСЕ заявили, что сепаратисты укрепляют позиции возле Донецкого аэропорта. Они дооборудовали фортификационные сооружения с использованием мешков с песком возле пожарного депо Донецкого аэропорта.

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