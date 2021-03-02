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Люди лежат в коридорах: COVID-больницы Ивано-Франковска переполнены

Комментариев: 4
Используются все имеющиеся кровати, даже старые и списанные.
Люди лежат в коридорах: COVID-больницы Ивано-Франковска переполнены
Люди лежат в коридорах: COVID-больницы Ивано-Франковска переполнены
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В COVID-больницах Ивано-Франковска закончились места для пациентов. Люди уже лежал в коридорах. В одном медучреждении заполненность составляет 115%. Об этом сообщила глава управления здравоохранения горсовета Мария Бойко на брифинге.

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По словам чиновницы, больницы вынуждены использовать все имеющиеся кровати, даже списанные и старые.

“И в первой городской, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах… Реально — больницы заполнены“, — сказала она.

Бойко также отметила, что в городской клинической больнице №1 заполненность мест находится на уровне в 115%. В Центральной больнице заняты 92% COVID-мест. 

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Глава управления здравоохранения объяснила, что на места для пациентов с травматической и хирургической патологией уже кладут пациентов с коронавирусом. При этом больных продолжают госпитализировать. За прошедшие сутки в городскую клиническую больницу попали 11 человек, в ЦГКБ — 49 человек, а в детскую больницу — 7 детей.

Бойко добавила, что во всех медучреждениях реанимации также заполнены.

Стоит отметить, что именно Ивано-Франковская область является лидером в Украине по суточному приросту пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилась COVID-смертность.

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Теги: COVID-19, коронавирус, больницы, пациенты, Ивано-Франковск
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Комментариев (4)
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naswevret    02.03.2021, 15:22
Оценка:  -22
naswevret
На их месте должны лежать клоун со своими"слугами"и Педя Пидоpoшенко со своими"европейцами".
Vixerunt    02.03.2021, 14:58
Оценка:  +4
Vixerunt
значит как строить новострои то уже весь киев засрали; бетон льют день и ночь, а построить новую больницу прям непостижимая роскошь.
Nagato2020    02.03.2021, 14:42
Оценка:  -20
Nagato2020
Заходим в Интернет, и смотрим видео с Остапом Стахивым, о РЕАЛЬНОЙ заполненности ковидных больниц.
nytxcdeer    02.03.2021, 14:27
Оценка:  -20
nytxcdeer
А где они должны лежать?В пентхаусах на Мальдивах и Сейшелах?
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