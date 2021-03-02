Люди лежат в коридорах: COVID-больницы Ивано-Франковска переполнены

Используются все имеющиеся кровати, даже старые и списанные.

В COVID-больницах Ивано-Франковска закончились места для пациентов. Люди уже лежал в коридорах. В одном медучреждении заполненность составляет 115%. Об этом сообщила глава управления здравоохранения горсовета Мария Бойко на брифинге.

Читай также: Степанов рассказал, кто может использовать остатки COVID-вакцины

По словам чиновницы, больницы вынуждены использовать все имеющиеся кровати, даже списанные и старые.

“И в первой городской, и в Центральной городской клинической люди лежат в коридорах… Реально — больницы заполнены“, — сказала она.

Бойко также отметила, что в городской клинической больнице №1 заполненность мест находится на уровне в 115%. В Центральной больнице заняты 92% COVID-мест.

Читай также: Украина к лету будет делать до 7 миллионов COVID-прививок в месяц, - МОЗ

Глава управления здравоохранения объяснила, что на места для пациентов с травматической и хирургической патологией уже кладут пациентов с коронавирусом. При этом больных продолжают госпитализировать. За прошедшие сутки в городскую клиническую больницу попали 11 человек, в ЦГКБ — 49 человек, а в детскую больницу — 7 детей.

Бойко добавила, что во всех медучреждениях реанимации также заполнены.

Стоит отметить, что именно Ивано-Франковская область является лидером в Украине по суточному приросту пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилась COVID-смертность.