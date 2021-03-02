В Луцке санитарка обокрала пациентку, умирающую от COVID-19

Теперь женщине грозит суд.

В Луцке санитарку обвиняют в краже дорого телефона у женщины, которая умирала от коронавируса. Как пишет ТСН, работнице больницы грозит тюрьма за кражу смартфона Sony Xperia.

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История произошла в январе, когда в Луцкую городскую клиническую больницу доставили женщину в тяжелом состоянии. У нее диагностировали коронавирус.

По словам дочери Лидии, ее мать положили в отделение детоксикации, где находятся тяжелобольные пациенты, поэтому там круглосуточно дежурят врачи и младший врачебный персонал, а доступ людям “с улицы“ запрещен.

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“10 января вечером я посещала маму и зарядила ей телефон. Она еще говорила, но не могла двигаться, поскольку COVID-19 дал осложнения. Когда ей что-то было нужно, например, попить или позвонить, то она просила санитарок, чтобы ей помогли“, - вспомнила Лидия.

Когда женщина пришла навестить мать, выяснилось, что телефон пропал.

“Я сразу же обратилась к работникам отделения, на что те мне эмоционально ответили, что у них никто ничего не может взять… Заведующий отделением сказал мне, чтобы я писала заявление в полицию, но мне было не до этого, поскольку мама уже ни на что не реагировала“, - рассказала женщина.

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По словам Лидии, в тот же день ее мать умерла, поэтому заявление в полицию было написано только неделю спустя. Правоохранители провели расследование и выяснили, что телефон украла санитарка.

“Его украла санитарка, которой я еще и доплачивала, чтобы она приглядывала за мамой... Смартфон у меня, но я не могу даже зайти в мессенджеры, ведь там аккаунты этой же санитарки. Она ходила с этим телефоном, ей было наплевать, что это телефон человека, который умирал“, - говорит Лидия.

В полиции подтвердили, что санитарке сообщено о подозрении в краже. 8 февраля обвинительный акт направлен в Луцкий городской районный суд.

Напомним, полиция задержала грабителей черниговских музеев. Им грозит до шести лет лишения свободы.