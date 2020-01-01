Данная мера защитит население от резких изменений в ценах, рассказал Денис Шмыгаль.

Фиксированную годовую цену на газ введут во II квартале 2021 года Правительственный портал

Фиксированную годовую цену на газ введут уже во II квартале 2021 года. Контракты подготовят все участники рынка. Об этом стало известно по итогам “тарифного“ совещания премьер-министра Дениса Шмыгаля и представителей Нафтогаза. Подробности передает пресс-служба Правительственного портала.

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По словам Шмыгаля, следующим шагом на рынке газа должен быть годовой продукт. Речь идет о том, чтобы люди смогли заключать контракты с поставщиками по фиксированной цене. Она будет сохраняться весь год. Это поможет населению рассчитывать свои расходы.

Премьер-министр подчеркивает, что украинцы должны следить за ценой на газ каждый месяц. Что касается фиксированной цены на год, то такой механизм используют развитые страны. Он позволяет защитить граждан от резких изменениях в цене на голубое топливо.

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Шмыгаль также отметил, что появление рынка газа в Украине является необходимой мерой. Конкуренция должна демонополизировать отрасль, а также дать возможность украинцам выбирать поставщика, который, по их мнению, является самым выгодным и лучшим.

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков назвал условие отставки и рассказал об отношениях с президентом Владимиром Зеленским.