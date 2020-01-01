Рада одобрила повышение суммы алиментов на детей в Украине

Предлагается установить размер помощи на ребенка на уровне 50% от прожиточного минимума.

Радой было принято за основу решение о внесении изменений в Семейный кодекс, которым предлагается увеличить минимальную сумму алиментов на ребенка.

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Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

На заседании ВР за соответствующее решение выступило 239 нардепов. При этом по итогам голосования совокупная гарантированная сумма алиментов на ребенка должна составлять 50% прожиточного минимума. Это на 20% больше, чем сейчас. Алименты могут взыскаться не только с родителей, а и с других членов семьи и родственников.

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Также законопроектом 3881 предусмотрено введение минимальной временной госпомощи детям, чьи родственники не платят алименты. Ее сумма тоже будет составлять половину прожиточного минимума.

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области усилили карантин и закрыли все школы.

