В Запорожье клиент изнасиловал и убил администратора сауны

Суд уже вынес приговор. Мужчине предстоит провести в тюрьме следующие 15 лет.

В Запорожье местный городской суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал и убил 57-летнюю администратора сауны. Как сообщает Единый портал судебной власти в Украине, мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

Читай также: В Славянске насильника 19 детей осудили на 15 лет

Обвиняемый признан виновным в удовлетворении половой страсти неестественным способом по ч. 3 ст. 153 УК Украины (в редакции от 01.06.2010), а также в умышленном убийстве, совмещенном с насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Как сообщает запорожское издание “В городе“, эта трагедия произошла 26 ноября 2015 года в Александровском районе Запорожья. В одной из общественных саун сработала сигнализация, на место прибыла полиция охраны.

Читай также: Львовянина судят за изнасилование 11 девочек в летнем лагере

Поскольку попасть внутрь помещения полицейские не смогли, они вызвали владельца сауны. Когда в итоге удалось открыть двери и попасть внутрь, был обнаружен труп 57-летней женщины-администратора со следами насильственной смерти. Также в одном из помещений сауны был найден 38-летний житель города, который впоследствии и был признан виновным в убийстве.

Напомним, житель Николаевщины сел на 12 лет за изнасилование ребенка. Мужчина надругался над несовершеннолетней дочерью своей гражданской жены.