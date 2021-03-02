На Тернопольщине налоговик требовал миллион взятки

Коррупционера заключили под стражу.

СБУ поймала на взятке главу районного подразделения налоговой инспекции на Тернопольщине.

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Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что коррупционер организовал схему, по которой “выбивал” дань из предпринимателей. Как стало известно правоохранителям, чиновник требовал миллион гривен у представителя местной коммерческой структуры.

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Взамен на неправомерную выгоду налоговый инспектор обещал уменьшить сумму штрафа. Также взяточник говорил, что если бизнесмен заплатит, он не будет отправлять результаты налоговых проверок правоохранителям для регистрации уголовного дела.

За деньгами фигурант послал своего знакомого. В итоге посредника задержали оперативники после того, как он получил взятку в полном размере.

Чиновнику и его сообщнику объявили о подозрении в совершении коррупционного преступления. Организатор заключен под стражу. Ходатайство об избрании меры пресечения передано в суд. Следствие продолжается.

Коррупционер послал за деньгами посредника facebook.com/SSU.Ternopil/

Коррупционер послал за деньгами посредника facebook.com/SSU.Ternopil/

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