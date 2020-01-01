Рада ужесточила наказание за лже-минирование

В определенных случаях теперь телефонные "террористы" могут сесть на 8 лет.

Рада проголосовала закон о наказании за ложное минирование facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, инициативу поддержали 286 нардепов.

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Закон вносит поправки в статью 259 Уголовного кодекса, которыми усилена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан на объектах критической и социально значимой инфраструктуры.

В частности усилена ответственность за ложное “минирование“:

критически важных объектов инфраструктуры,

объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,

учреждений здравоохранения или образования.

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За данный вид правонарушений, если оно совершено повторно, или привело к тяжким последствиям, теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 4-8 лет тюрьмы.

При этом нардепы решили не дополнять наказание конфискацией имущества. После первого чтения эту норму убрали из законопроекта.

Напомним, в Раде хотят отменить 1500 советских законов. В Украине до сих пор действуют до 25 тысяч законов, принятых во времена СССР.