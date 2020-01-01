Рада ужесточила наказание за лже-минирование
Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, инициативу поддержали 286 нардепов.
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Закон вносит поправки в статью 259 Уголовного кодекса, которыми усилена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан на объектах критической и социально значимой инфраструктуры.
В частности усилена ответственность за ложное “минирование“:
- критически важных объектов инфраструктуры,
- объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,
- учреждений здравоохранения или образования.
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За данный вид правонарушений, если оно совершено повторно, или привело к тяжким последствиям, теперь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 4-8 лет тюрьмы.
При этом нардепы решили не дополнять наказание конфискацией имущества. После первого чтения эту норму убрали из законопроекта.
Напомним, в Раде хотят отменить 1500 советских законов. В Украине до сих пор действуют до 25 тысяч законов, принятых во времена СССР.