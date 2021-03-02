Блогера подозревают в госизмене.

Шарий отреагировал на решение суда и сравнил себя с Порошенко Анатолий Шарий / Facebook

Анатолий Шарий отреагировал на решение суда, который разрешил задержать его. Он сомневается, что Украина добьется экстрадиции. Об этом говорится в публикации Шария на его странице в Facebook.

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Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера Анатолия Шария, которого подозревают в государственной измене.

Обвиняемый считает, что на нем решили показать “силу и власть“. Что касается решения о задержании, то Шарий выразил сомнение, что украинским правоохранителям удастся это сделать.

Стоит отметить, что в публикации блогер также сравнил себя с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

“Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится…“, — написал он в посте.

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Стоит отметить, что подозрение о госизмене Шарию объявили еще 16 февраля. СБУ считает, что с 2012 года он помогал государственным и неправительственным российским структурам проводить операций против Украины. Последние носили информационный характер.

Кроме того, Шария обвиняют в “нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам“.

Если вина блогера будет доказана, ему может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что на Сумщине полицейских подозревают в насилии над задержанным.