В Запорожье из окна высотки выбросилась женщина, а потом ее мать

По данным полиции, у обеих погибших были психические расстройства.

Трагедия произошла в Запорожье. Там в Александровском районе покончили с собой две местные жительницы.

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Об этом сообщило издание 061 со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что обе женщины выпрыгнули из окна дома на ул. Школьной. Они не выжили, так как упали с девятого этажа.

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Первой прыгнула 40-летняя горожанка. А где-то спустя полчаса – ее 64-летняя мать.

Это установила полиция, которая собрала информацию, обойдя квартиры. По предварительным данным оперативников, и одна, и вторая погибшие страдали психическими расстройствами. Происшествие пока расценивают как суицид.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве арестовали администратора “групп смерти“.

