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В Запорожье из окна высотки выбросилась женщина, а потом ее мать

Комментариев: 1
По данным полиции, у обеих погибших были психические расстройства.
Женщины погибли
Женщины погибли
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Трагедия произошла в Запорожье. Там в Александровском районе покончили с собой две местные жительницы.

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Об этом сообщило издание 061 со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что обе женщины выпрыгнули из окна дома на ул. Школьной. Они не выжили, так как упали с девятого этажа.

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Первой прыгнула 40-летняя горожанка. А где-то спустя полчаса – ее 64-летняя мать.

Это установила полиция, которая собрала информацию, обойдя квартиры. По предварительным данным оперативников, и одна, и вторая погибшие страдали психическими расстройствами. Происшествие пока расценивают как суицид.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве арестовали администратора “групп смерти“.

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Теги: суицид, самоубийство, запорожье
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Комментариев (1)
naswevret    02.03.2021, 15:00
Оценка:  -21
naswevret
За последние 7 лет после Пэрэмоги Долбойебизма,количество психически больных"нерабов"в нашем недогосударстве,возросло многократно.Но именно за это и скакали приматы на майдане.Так что всё в порядке.
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