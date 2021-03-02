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На переговорах по Донбассу впервые выступили "эксперты" из ОРДЛО

Комментариев: 3
В ОБСЕ предложили обсудить план незаконных "ЛНР" и "ДНР".
На переговорах по Донбассу впервые выступили "эксперты" из ОРДЛО
На переговорах по Донбассу впервые выступили "эксперты" из ОРДЛО
ТКГ / Facebook

На переговорах по временно оккупированному Донбассу впервые выступили так называемые "эксперты" из ОРДЛО. Ранее они только находились на заседаниях, но молчали. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.

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Так, по итогам переговоров политик рассказал, что представитель ОБСЕ настаивал на том, чтобы стороны обсудили план ОРДЛО по Донбассу. Однако самопровозглашенные “ЛНР“ и “ДНР“ не являются членами ТКГ. Кроме того, это нарушает Минские соглашения, отметил Гармаш.

“Давил (представитель ОБСЕ), чтобы мы обсуждали план ОРДЛО“, — сообщил он.

Кроме того, на прошедшем заседании представители временно оккупированных территорий впервые заговорили.

“До этого четыре заседания “эксперты ОРДЛО“ присутствовали, но молчали. И вот они заговорили. В начале было слово…“, — отметил политик.

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Гармаш также рассказал, что за время прошедших консультаций российский представитель говорил около 30 секунд. В основном говорила сторона ОБСЕ. Сам же представитель Донецка ушел с переговоров за 10 минут до окончания.

Ранее сообщалось, что Анатолий Шарий отреагировал на решение суда о его задержании, а также сравнил себя с Петром Порошенко.

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Теги: ОБСЕ, ОРДЛО, Минские соглашения, переговоры, ТКГ, Донбасс
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Комментариев (3)
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naswevret    02.03.2021, 15:41
Оценка:  -20
naswevret
ТКГ изжила себя.Договариваться должны представители ЛДНР и наш клоун,называющий себя главнокомандующим.Ведь именно клоун и ЛДНР воюют друг с другом на Донбассе.А Россия,Германия и Франция должны наблюдать за этими переговорами.
Vixerunt    02.03.2021, 15:46
Оценка:  0
Vixerunt
ну так чего ж ваш путен так переживает за эти днр; мы тогда можем с чистой совестью бомбить эти террористические образования, а расия Германия с Францией пускай наблюдают (ещё можно высказывать озабоченность).
nwt1    02.03.2021, 15:16
Оценка:  -20
nwt1
" незаконных "ЛНР" и "ДНР" " - да ладно, в Украине что законы действуют.
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