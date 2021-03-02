На переговорах по Донбассу впервые выступили "эксперты" из ОРДЛО
На переговорах по временно оккупированному Донбассу впервые выступили так называемые "эксперты" из ОРДЛО. Ранее они только находились на заседаниях, но молчали. Об этом сообщил представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш.
Читай также: Аваков назвал условие отставки и рассказал об отношениях с Зеленским
Так, по итогам переговоров политик рассказал, что представитель ОБСЕ настаивал на том, чтобы стороны обсудили план ОРДЛО по Донбассу. Однако самопровозглашенные “ЛНР“ и “ДНР“ не являются членами ТКГ. Кроме того, это нарушает Минские соглашения, отметил Гармаш.
“Давил (представитель ОБСЕ), чтобы мы обсуждали план ОРДЛО“, — сообщил он.
Кроме того, на прошедшем заседании представители временно оккупированных территорий впервые заговорили.
“До этого четыре заседания “эксперты ОРДЛО“ присутствовали, но молчали. И вот они заговорили. В начале было слово…“, — отметил политик.
Читай также: Зеленский отправился в зону проведения ООС: известно зачем
Гармаш также рассказал, что за время прошедших консультаций российский представитель говорил около 30 секунд. В основном говорила сторона ОБСЕ. Сам же представитель Донецка ушел с переговоров за 10 минут до окончания.
Ранее сообщалось, что Анатолий Шарий отреагировал на решение суда о его задержании, а также сравнил себя с Петром Порошенко.