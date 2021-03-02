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Украина ввела санкции против австрийцев из-за театра в Крыму

Комментариев: 1
Ограничения наложили на зодчих, которые помогали РФ в условиях аннексии.
Проект оперного театра в Севастополе от австрийского бюро
Проект оперного театра в Севастополе от австрийского бюро
открытые источники

Украина наложила санкции в отношении австрийских архитекторов, создавших проект строительства оперного театра в аннексированном Севастополе.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на МИД Украины.

Уточняется, что речь идет о бюро «Coop Himmelblau», в частности, его руководителях. Так называемые “российские власти” Крыма привлекли австрийцев, и они согласились помогать РФ со стройкой.

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В частности, австрийские архитекторы разрабатывали проект будущего здания театра оперы и балета. Министерство иностранных дел Украины обвинило их в сотрудничестве с оккупантами и поддержке России в ее попытках легитимизировать аннексию захваченного полуострова.

МИД уточнило, что уже запущен механизм введения санкций против Австрии. Также ранее руководителям австрийского бюро запретили въезд в Украину.

Напомним, ранее мы также писали, что руководитель ОПЗЖ Рабинович выложил карту Украины без Крыма.

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Теги: Австрия, Крым, театр, санкции, Севастополь, РФ
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Комментариев (2)
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naswevret    02.03.2021, 15:51
Оценка:  -19
naswevret
Можно не сомневаться,австрийцы уже начали плакать от горя! :-)
ЗаелоПластинку    02.03.2021, 16:08
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Сегодня еще одну вашу проститутку не пустили в Украину, Антибес. А ты все никак не поймешь, что твой сарказм по этому поводу - надуманный. На самом деле многие боятся санкций, не зря десятки фирм почему-то уходят из северного тупика-2
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