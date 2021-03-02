Украина ввела санкции против австрийцев из-за театра в Крыму
Украина наложила санкции в отношении австрийских архитекторов, создавших проект строительства оперного театра в аннексированном Севастополе.
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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на МИД Украины.
Уточняется, что речь идет о бюро «Coop Himmelblau», в частности, его руководителях. Так называемые “российские власти” Крыма привлекли австрийцев, и они согласились помогать РФ со стройкой.
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В частности, австрийские архитекторы разрабатывали проект будущего здания театра оперы и балета. Министерство иностранных дел Украины обвинило их в сотрудничестве с оккупантами и поддержке России в ее попытках легитимизировать аннексию захваченного полуострова.
МИД уточнило, что уже запущен механизм введения санкций против Австрии. Также ранее руководителям австрийского бюро запретили въезд в Украину.
Напомним, ранее мы также писали, что руководитель ОПЗЖ Рабинович выложил карту Украины без Крыма.