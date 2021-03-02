Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине не было тяжелых осложнений от COVID-прививки – Радуцкий

Комментариев: 1
Самочувствие всех вакцинированных в пределах нормы, тогда как коронавирус ежедневно убивает до 200 украинцев.
Михаил Радуцкий
Михаил Радуцкий
facebook.com/radutskyy

В Украине не зафиксирован ни один случай серьезных осложнений после прививки от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп “Слуги народа“, глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий.

Читай также: Степанов объяснил, почему медики отказываются делать COVID-прививку

“Сейчас вакцинированы чуть более 5 тысяч медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные. Как и при любой прививке – покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры“, - сообщил Радуцкий.

Главный медик Верховной Рады подчеркнул, что ежедневно от осложнений COVID-19 умирает 150-200 украинцев. Чтобы прекратить эту страшную статистику, нужно продолжать вакцинацию и наращивать ее темпы.

Напомним, многим одесским медикам после COVID-прививки стало хуже. Наблюдалось повышение температуры, ухудшение общего состояния.

Поделись:
Теги: коронавирус, вакцина, Радуцкий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
naswevret    02.03.2021, 15:27
Оценка:  -19
naswevret
А когда они будут,вы конечно же расскажете о них,правда,пучеглазый плешивец?)))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь