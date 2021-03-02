В Украине не было тяжелых осложнений от COVID-прививки – Радуцкий

Самочувствие всех вакцинированных в пределах нормы, тогда как коронавирус ежедневно убивает до 200 украинцев.

В Украине не зафиксирован ни один случай серьезных осложнений после прививки от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп “Слуги народа“, глава медицинского комитета Рады Михаил Радуцкий.

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“Сейчас вакцинированы чуть более 5 тысяч медиков. Ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. Побочные эффекты, которые фиксируются у 5-7% вакцинированных, довольно стандартные. Как и при любой прививке – покраснение или появление папул в месте инъекции, незначительное повышение температуры“, - сообщил Радуцкий.

Главный медик Верховной Рады подчеркнул, что ежедневно от осложнений COVID-19 умирает 150-200 украинцев. Чтобы прекратить эту страшную статистику, нужно продолжать вакцинацию и наращивать ее темпы.

Напомним, многим одесским медикам после COVID-прививки стало хуже. Наблюдалось повышение температуры, ухудшение общего состояния.