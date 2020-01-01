Сколько стоит "козырная карта" Марьяна Заблоцкого - СМИ

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марьян Заблоцкий, который ранее был замечен в неприкрытом лоббизме на законодательном уровне финансовых интересов крупных агрохолдингов и табачной компании «Филип Моррис», оказался в эпицентре очередного коррупционного скандала, пишет ГолосUA.

8 февраля 2021 года Марьян Заблоцкий зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №5043 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения некоторых доходов».

Как пишет в своей авторской колонке на портале издания «Дело» сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, законопроект предполагает установление неравных ставок налогообложения для операторов различных сегментов игорного бизнеса. В частности, ставку налога на доход от организации и проведения азартных игр Заблоцкий предлагает установить на уровне 18%, тогда как доходы от выпуска и организации лотерей на уровне 30%.

Марунич напоминает, что в прошлом году Марьян Заблоцкий и глава профильного подкомитета ВРУ активно участвовал в доработке изначального законопроекта №2713, который предусматривал примерно равные ставки налогообложения всех видов игорной индустрии.

Однако в новом законопроекте авторства Заблоцкого речь идет о явных преференциях в пользу азартного бизнеса и в ущерб классической лотерее, которую, как известно, в развитых странах считают гораздо более легкой и безвредной в плане риска лудомании.

«Ларчик открывается довольно просто: автор законопроекта намекнул представителям лотерейного бизнеса стоимость своей позиции в этом вопросе. Те платить отказались и в результате — новый законопроект, с «задранными» ставками налогов для лотерейного бизнеса. Вот такое вот простое «экономическое обоснование». А в итоге потенциальная перспектива успешно добить целую отрасль, которую предшественники нынешней власти в 2015 году благополучно затолкали в тень», — пишет Марунич.

Эксперт констатировал, что законотворческая инициатива Заблоцкого в корне противоречит заявлению Президента Владимира Зеленского о том, что новый закон должен обеспечить приток инвестиций в игорную отрасль, которые обеспечат возрастание поступлений в бюджет.

«При предлагаемой депутатом Заблоцким ставке налогообложения ни о каких инвестициях в отрасль речи быть не может. Он просто «перепутал» стабильные и развитые западные рынки лотерей и лежащий на «лопатках» после 2015 года украинский рынок. Заблоцкий просто решил, что можно пропустить условия притока инвестиций. Если его влияние не оценивают правильно», – пишет Марунич.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий напомнил также, что ранее Марьян Заблоцкий успешно лоббировал антиконкурентные финансовые преференции для крупных агрохолдингов.

«В конце 2020 года нардепы Марьян Заблоцкий и Олег Кулинич протолкнули через сессионный зал закон о снижении НДС для аргохолдингов, из-за которого бюджет потеряет сотни миллионов гривен, которые перетекут в карманы крупных владельцев агропредприятий. Кроме всего прочего, закон «Заблоцкого-Кулинича» еще и нарушает положения меморандума с МВФ, поскольку создает преференции для определенной группы предприятий», – отметил Марунич.

Кроме того, в 2017-2019 годах ОО «Украинское общество экономических свобод», где Заблоцкий является основателем, получило от табачной компании «Филип Моррис» 12 млн грн ($427 тыс.) за лоббирование на уровне парламента интересов компании. И еще до прихода Заблоцкого в Раду, он всячески отстаивал интересы «Филип Моррис Украина» при решении таможенных ставок в качестве руководителя Общественного совета при комитете ВР по вопросам налоговой политики.

«Сейчас же, будучи нардепом, он также продвигает «нужные» положения законодательства в интересах этого производителя табака, а параллельно — с помощью своего положения, всячески пытается очернить конкурентов этой табачной фирмы. Так перу Заблоцкого принадлежит законопроект, которым, в отличие от альтернативных законопроектов, предусмотрены существенные послабления для производителей табачных изделий, в частности — в вопросах рекламы, возраста продажи табачных изделий и прочих», – подытожил Дмитрий Марунич.