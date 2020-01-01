Стартовал грантовый конкурс "Новые подходы к коммуникации благотворительных проектов"

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил о начале грантового конкурса «Новые подходы к коммуникации благотворительных проектов» , направленный на усиление коммуникации социальных и благотворительных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам руководителя направления «Культура благотворительности» Zagoriy Foundation Любви Раинчук, согласно данным исследований, удачная коммуникация и распространение информации о проектах повышают уровень доверия к благотворительным институтам. Она напомнила, что Zagoriy Foundation уже второй год подряд реализует грантовые конкурсы и поддерживает организации с интересными идеями, развивает внутреннее донорство и строит партнерство внутри сектора. Так, осенью 2020 Zagoriy Foundation провел грантовый конкурс «Инновационные идеи развития культуры благотворительности». Одним из победителей стала Ассоциация Child.ua , которая реализовывала проект по улучшению предоставления услуг людям с аутизмом. Благодаря гранту, Ассоциация смогла реализовать программу Autism Friendly Space (AFS), обучающая стоматологии и парикмахерские обслуживать клиентов с аутизмом.

«Мы с командой заметили, что коммуникации довольно тесно связаны с эффективностью благотворительных фондов. Эффективной работе и доверии способствует сторителинг, ведение диалога с донорами, выявление тенденций относительно того, как лучше вести коммуникацию - в том числе для улучшения фандрейзинговых механизмов. Мы верим, что коммуникация - это не только социальные сети и сотрудничество с медиа, но и привлечь новых благотворителей», - подчеркнула Раинчук.

Она также добавила, что качественная коммуникация помогает строить системные отношения между благотворительным фондом, его целевыми аудиториями и бенефициарами. Увеличение количества людей, которые поддерживают организацию, динамика пожертвований, активность и вовлеченность аудитории в социальных сетях - это те показатели, которые помогают измерять влияние и анализировать собственные достижения, добавила Раинчук.

Тематики грантового конкурса «Новые подходы к коммуникации благотворительных проектов» :

• Привлечение ресурсов к благотворительности

• Привлечение людей к благотворительности

Прием заявок продолжается до 1 апреля 2021 включительно.

Детали можно найти на сайте Zagoriy Foundation .

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании «Дарница». Zagoriy Foundation системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине. Также фонд является одним из инициаторов и активным провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок — части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.