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СБУ проверяет публикацию главой "ОПЗЖ" карты Украины без Крыма

Комментариев: 1
На карте показывалось якобы языковое разделение жителей Украины.
Вадим Рабинович
Вадим Рабинович
zagittya.com.ua

Служба безопасности Украины изучает и анализирует публикацию сопредседателя депутатской фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадима Рабиновича, в которой изображена карта Украины без временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает “УНИАН“ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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По результатам проверки примут соответствующее решение, о котором проинформируют общественность.

Напомним, Рабинович в Facebook опубликовал карту Украины без Крыма, показывающую якобы языковое разделение жителей Украины, которые разговаривают на украинском, русском и так называемым суржике – смеси обоих языков.

Временно оккупированные территории Донбасской и Луганской областей на карте были обозначены как незаконные формирования “ДНР“ и “ЛНР“.

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Ранее СБУ в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого в отношении блогера Анатолия Шария, выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации “Партии Шария“. Сведенья зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 358 УК Украины.

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Комментариев (1)
naswevret    02.03.2021, 15:48
Оценка:  -19
naswevret
Предлагаю представителям Сборища Бесполезных Ушлёпков поехать в Крым и лично убедиться в том чей именно Крым.Когда же они вернутся и если продолжат утверждать что Крым-это Украина,их всех необходимо срочно госпитализировать в психиатрическую клинику. ;-)
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