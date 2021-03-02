СБУ проверяет публикацию главой "ОПЗЖ" карты Украины без Крыма

На карте показывалось якобы языковое разделение жителей Украины.

Служба безопасности Украины изучает и анализирует публикацию сопредседателя депутатской фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Вадима Рабиновича, в которой изображена карта Украины без временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает “УНИАН“ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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По результатам проверки примут соответствующее решение, о котором проинформируют общественность.

Напомним, Рабинович в Facebook опубликовал карту Украины без Крыма, показывающую якобы языковое разделение жителей Украины, которые разговаривают на украинском, русском и так называемым суржике – смеси обоих языков.

Временно оккупированные территории Донбасской и Луганской областей на карте были обозначены как незаконные формирования “ДНР“ и “ЛНР“.

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Ранее СБУ в рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого в отношении блогера Анатолия Шария, выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации “Партии Шария“. Сведенья зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 358 УК Украины.