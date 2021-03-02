Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского

Комментариев: 5
Появились фотографии с места ДТП, произошедшего с участием автомобиля народного депутата во Львовской области.
Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского
© facebook.com/bihus.info
Фото 1/4
  • Фото с места ДТП нардепа Дубинского
Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В соцсети опубликовали фотографии с места ДТП, в которое попал народный депутат Дубинский во Львовской области. Фото опубликованы на странице BIHUS.info в Facebook.

Читай также: Дубинского официально исключили из "Слуги народа"

“Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем“, - говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Александр Дубинский в понедельник, 1 марта, попал в ДТП во Львовской области.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Львовская область, фото, народный депутат, Александр Дубинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Мухоморище    02.03.2021, 21:02
Оценка:  +9
Мухоморище
Носятся мрази
Путин-Xyйло    02.03.2021, 21:06
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Хреново что не Краз на встречу!
Путин-Xyйло    02.03.2021, 20:57
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Мама любит скорость, а сына путает педали.
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 20:40
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Дубина бежал в свою любимую Румынию, но лоханулся с маршрутом по причине скудоумия
Woodbrother    02.03.2021, 19:50
Оценка:  +11
Woodbrother
Наказать уродца-говномета по всей строргости закона.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь