Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского
Появились фотографии с места ДТП, произошедшего с участием автомобиля народного депутата во Львовской области.
Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского
© facebook.com/bihus.info
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Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского
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В соцсети опубликовали фотографии с места ДТП, в которое попал народный депутат Дубинский во Львовской области. Фото опубликованы на странице BIHUS.info в Facebook.
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“Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем“, - говорится в сообщении.
Напомним, нардеп Александр Дубинский в понедельник, 1 марта, попал в ДТП во Львовской области.
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