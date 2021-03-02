Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского

Появились фотографии с места ДТП, произошедшего с участием автомобиля народного депутата во Львовской области.

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В соцсети опубликовали фотографии с места ДТП, в которое попал народный депутат Дубинский во Львовской области. Фото опубликованы на странице BIHUS.info в Facebook.

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“Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло в Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем“, - говорится в сообщении.