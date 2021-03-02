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УЗ останавливает посадку и высадку пассажиров еще в двух областях

Комментариев: 1
Ограничения вступят в силу с 7 марта.
УЗ останавливает посадку и высадку пассажиров еще в двух областях
УЗ останавливает посадку и высадку пассажиров еще в двух областях
УЗ / Facebook

УЗ (“Укрзализныця“) останавливает посадку и высадку пассажиров еще в двух областях. Решение было принято по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Подробности передает “Интерфакс-Украина“.

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Ограничения на перевозку пассажиров распространяются на Житомирскую и Черновицкую области, которые находятся в “красной“ зоне карантина, с 7 по 12 марта. Если противоэпидемиологические меры продлят, то и УЗ продлит действие своего решения.

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Так, будет приостановлена продажа билетов, а также посадка и высадка пассажиров, которые уже купили билеты. Поезда будут останавливаться только на станциях, которые находятся за пределами “красной“ зоны.

“Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений“, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее УЗ ввела подобные ограничения в Ивано-Франковской области.

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Теги: Укрзализныця, поезд, пассажир, Житомирская область, Черновицкая область, билет, карантин
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Комментариев (1)
myerdfew    02.03.2021, 19:24
Оценка:  -19
myerdfew
И рельсы там демонтируйте пока не поздно!Тем более что рельсы советские,а потому должны быть декоммунизированы немедленно! :-)
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