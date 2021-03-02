"Это кошмар!": Аваков о реакции Зеленского на дело Медведчука

По словам главы МВД, президент был возмущен тем, как присвоили государственный нефтепровод.

Президент Владимир Зеленский был очень возмущен, когда узнал детали потери государственного контроля над украинским участком нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление“. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию “Гордон“.

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По словам Авакова, подготовка к наложению санкций Виктора Медведчука и его активы велась с осени прошлого года. Собранную информацию СБУ представила Совету национальной безопасности и обороны в феврале 2021 года.

Глава МВД отметил, что решение по нефтепроводу, к примеру, принималось с учетом того, что “трубу вульгарно“ отобрали у государства.

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“По этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно [вывели из собственности государства]... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине“, – отмечает Аваков.

Министр подчеркивает, что государство пыталось вернуть контроль над трубопроводом через суды, но добиться этого не удалось. Суды постоянно становились на сторону Медведчука, “потому что с той стороны было много денег“.

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“А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть [этот вопрос]. Он не колебался. Он, как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: “Так это же кошмар!“, – рассказал Аваков.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука. Среди прочего было принято решение вернуть в госсобственность трубопровод “Самара – Запад“.