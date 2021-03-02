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"Это кошмар!": Аваков о реакции Зеленского на дело Медведчука

Комментариев: 16
По словам главы МВД, президент был возмущен тем, как присвоили государственный нефтепровод.
Аваков рассказал о деле с "трубой Медведчука"
Аваков рассказал о деле с "трубой Медведчука"
УНИАН

Президент Владимир Зеленский был очень возмущен, когда узнал детали потери государственного контроля над украинским участком нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление“. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью изданию “Гордон“.

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По словам Авакова, подготовка к наложению санкций Виктора Медведчука и его активы велась с осени прошлого года. Собранную информацию СБУ представила Совету национальной безопасности и обороны в феврале 2021 года.

Глава МВД отметил, что решение по нефтепроводу, к примеру, принималось с учетом того, что “трубу вульгарно“ отобрали у государства.

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“По этой же трубе есть несколько производств, находящихся и у нас в том числе. Эту трубу вульгарно [вывели из собственности государства]... Ровенским – внимание! – судом областным было принято решение, что эта труба не принадлежит Украине. И ее забрали. 1480, по-моему, километров трубы забрали – и она теперь не принадлежит Украине“, – отмечает Аваков.

Министр подчеркивает, что государство пыталось вернуть контроль над трубопроводом через суды, но добиться этого не удалось. Суды постоянно становились на сторону Медведчука, “потому что с той стороны было много денег“.

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“А вот теперь у Зеленского нашлась воля – и он взял и сказал, что... Я не думаю, что у вас есть задняя мысль, что Зеленский колебался между тем, что ему дадут долю в этой трубе, и тем, чтобы закрыть [этот вопрос]. Он не колебался. Он, как только ознакомился с фактами... Он такой человек, он сказал: “Так это же кошмар!“, – рассказал Аваков.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука. Среди прочего было принято решение вернуть в госсобственность трубопровод “Самара – Запад“.

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Теги: Аваков, Зеленский, Медведчук, санкции, нефтепровод
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Комментариев (16)
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ldferwws    02.03.2021, 20:26
Оценка:  -24
ldferwws
Посрал.Спасибо за беспокойство.Извините в кого нечаянно попал...
shk67    02.03.2021, 20:05
Оценка:  +6
shk67
Какой кашмар! Куда ара смотрел? Черт бабулесы считал.
xapi3mat    02.03.2021, 19:55
Оценка:  +13
xapi3mat
воровство - это у них в крови!
ldferwws    02.03.2021, 19:34
Оценка:  -29
ldferwws
Пойти посрать что-ли...
Woodbrother    02.03.2021, 19:55
Оценка:  +14
Woodbrother
Не провалитесь только в дырку в полу.
ЗaелoПлаcтинку    02.03.2021, 19:26
Оценка:  -24
ЗaелoПлаcтинку
Чётам с рюкзаками с закупками масок для недоКопов ?
myerdfew    02.03.2021, 19:13
Оценка:  -27
myerdfew
"Кошмар"-это бред очкасто-плешивого спидоносца по фамилии Степанов,в программе"Хард с Влащенко"на телеканале"Украина24". :-)
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 19:09
Оценка:  +14
Брюква_и_Клюква
Если Мертвечук украл нефтепровод и этому достаточно улик, почему ты его до сих пор не арестовал? Или ждешь, когда сам придет?
МаксимУм    02.03.2021, 19:20
Оценка:  +5
МаксимУм
Спроси у пэти зачем он брату по бизнесу, медведчуку, отдат этот нефтепровод во время войны...
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 19:30
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Опять набухался, ефрейтор? Везде тебе пэдро чудится. Знаешь, кто юридический хозяин украденной трубы? Анатолий Шефер. Тебе это ни о чем не говорит? Напряги клешни и посмотри, кто это такой.
МаксимУм    02.03.2021, 19:50
Оценка:  +1
МаксимУм
Это пэтя уже шеферу тогда разрешал брать державное? Какой многогранный у тебя хозяин...
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 20:06
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Майор, ты когда напьешься - тупой как мокша. Когда и кто отдал? Ты хоть посмотри историю этого предприятия. И еще - назови мне совместный бизнес пэти и Мертвечука, или ты пиzдеть умеешь?
МаксимУм    02.03.2021, 20:12
Оценка:  +3
МаксимУм
https://www.radiosvoboda.org/ a/schemes/29615621.html
МаксимУм    02.03.2021, 20:17
Оценка:  +5
МаксимУм
З 1998 до 2000 року Петро Порошенко був членом партії СДПУ(о), яку очолював Віктор Медведчук.

У 2001 році Медведчук хрестив сина президента Михайла, стверджує інсайдер, Порошенко покликав нині скандально відомого політика в куми, бо прагнув обзавестись зв’язками з впливовими політиками
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 20:44
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Твоя ссылка выдает 404. Юрочка, ты бы мне еще ссылку с Рен-ТВ запостил, дурак ЗЕленожовый
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 20:53
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Кстати, прекрати мне писать про пэдро, алкоголик трехзвездный. Ты адрес перепутал.
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