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Дорогие находки, вулкан и чудо-женщина: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 2 марта 2021 года.
Рианна в рекламе весенней коллекции белья Savage x Fenty
Рианна в рекламе весенней коллекции белья Savage x Fenty
instagram.com/rihisthaqueen
Cмотрите фотогалерею Дорогие находки, вулкан и чудо-женщина: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 2 марта.

Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского. В Днепре в ДТП погибла молодая девушка.

На Сумщине копы наступили коленом на шею мужчине с инвалидностью.

В Австралии непогода обесточила 40 тысяч домов. На Суматре извергается вулкан Синабунг.

Жительница Таиланда обнаружила на пляже дорогостоящую находку. На стене тюрьмы появилось новое граффити Бэнкси.

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Теги: археология, ДТП, Извержения вулканов, находка, граффити, непогода, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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