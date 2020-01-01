Дорогие находки, вулкан и чудо-женщина: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 2 марта 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 2 марта.
Опубликованы фото с места ДТП нардепа Дубинского. В Днепре в ДТП погибла молодая девушка.
На Сумщине копы наступили коленом на шею мужчине с инвалидностью.
В Австралии непогода обесточила 40 тысяч домов. На Суматре извергается вулкан Синабунг.
Жительница Таиланда обнаружила на пляже дорогостоящую находку. На стене тюрьмы появилось новое граффити Бэнкси.
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