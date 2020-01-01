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"Немного ада": Малюська показал киевское СИЗО до и после ремонта

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Глава Минюста показал, на что пошли деньги от платных камер в СИЗО.
"Немного ада": Малюська показал киевское СИЗО до и после ремонта
© Denis Malyuska / Facebook
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"Немного ада": Малюська показал киевское СИЗО до и после ремонта
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Министр юстиции Денис Малюська опубликовал фотографии камеры киевского СИЗО, которую отремонтировали за счет средств, вырученных от платных камер этого же учреждения. Как сообщил министр на своей странице в Facebook, ремонт обошелся в 100 тысяч гривен.

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“Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения “Киевский следственный изолятор“ на 20 человек до и после ремонта. Ремонт проводился за счет средств, полученных за платные камеры в этом же следственном изоляторе. Средства налогоплательщиков не тратились, стоимость – 101 205 грн“, - рассказал Малюська.

При этом министр поинтересовался у подписчиков, стоит ли выставить на аукцион право назвать камеру своим именем.

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“Как думаете, спрос будет? Какую ставить стартовую цену? Спецпредложение для олигархов – именной корпус, не?“ – написал глава Минюста.

Напомним, на Минюст подают в суд из-за платных услуг в СИЗО. Платные камеры в следственных изоляторах являются дискриминацией, уверена омбудсмен Денисова.

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Теги: Минюст, Малюська, СИЗО
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