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Даже Медведчуку, доктору юридических наук, сложно понять, в чем суть введенных против него санкций

Комментариев: 8
Даже Медведчуку, доктору юридических наук, сложно понять, в чем суть введенных против него санкций

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук после введения властью санкций против его соратника по партии Тараса Козака и закрытия трех оппозиционных телеканалов был морально готов к тому, что и в отношении него могут ввести персональные санкции. Однако даже ему, доктору юридических наук, сложно понять суть и механизм реализации этих санкций, которые решили сделать инструментом влияния на оппозиционеров, неугодных Зеленскому и его окружению. Об этом сам Виктор Медведчук рассказал в интервью ВВС News Украина.

«Я пока пытаюсь понять, в чем суть санкций и как их могут реализовать. Мне сложно это понять, хотя я доктор юридических наук, ‒ признал он. ‒ Например, как быть с санкцией, где говорится о том, что мне запрещено распоряжаться и использовать мои активы, то есть недвижимостью и средствами на счетах?»

По словам Медведчука, его счет в украинском банке заблокирован. Также он не может, например, продать принадлежащую ему недвижимость или автомобиль. Но запрет даже на пользование личным имуществом абсолютно абсурден, и в этом вопросе уже можно вести речь о нарушении конституционных прав.

«Понятно, что я не могу распоряжаться имуществом, то есть дом, который находится в моей собственности, я продать не могу. Автомобили, которые находятся в моей собственности, ‒ они все задекларированные ‒ я продать не могу. Это я понимаю. Но как насчет того, что запрещено использовать? Я не могу жить в своем доме? Я не могу ездить в машине, принадлежащей мне на праве личной собственности? Это бред в плане конституционных прав и обязанностей», ‒ отметил парламентарий.

Медведчук заявил, что готов отстаивать свои интересы в суде, но власть не стала доказывать его вину законным путем, а избрала именно такую стратегию борьбы с оппозиционером, чтобы волокита тянулась как можно дольше.

«Привлекайте к ответственности, устанавливайте решением суда, и если там будут санкции в виде конфискации имущества ‒ вопросов нет, будем жаловаться. А здесь как быть? Здесь надо идти в Верховный Суд. Но это месяцы и годы», ‒ подчеркнул он.

Кроме того, нардеп заявил, что ни один из пяти самолетов, в отношении компаний-собственников которых СНБО ввел санкции, на самом деле ему не принадлежат. И в случае необходимости семья политика сможет просто арендовать другое воздушное судно.

«Ни одного моего [самолета] нет. Есть один, которым я пользовался, на который есть договор аренды, я его декларирую и оплачивал и в 2019, и в 2020 году. Я плачу деньги за свои перелеты», ‒ отметил он.

По словам Медведчука, его семья располагает достаточным количеством денег, в том числе наличных. Поэтому лишить его, его семью средств к существованию у власти точно не получится.

«Хочу вам открыть большую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то он увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни единого платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости. Продукты и все остальное покупается за наличные. У нас есть ‒ задекларированные ‒ достаточно денег, в том числе наличных. Я веду открытый образ жизни. Буду подавать декларацию как народный депутат и все укажу, включая очень большие доходы за прошлый год», ‒ рассказал Виктор Медведчук.

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Комментариев (8)
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Путин-Xyйло    02.03.2021, 22:01
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Ну конечно, Януковощ - проФФесор; Мертвечук - доХтАр
ldferwws    02.03.2021, 21:00
Оценка:  -23
ldferwws
Есть понятие:"Верховенство права".А есть понятие:"Беспредел".Гну савый клоун,прекрасно понимая что легально устранить конкурентов он не может,опрометчиво решил действовать по-беспределу.Но тем хуже для него.Ведь бумеранг всегда возвращается. :-)
Брюква_и_Клюква    02.03.2021, 20:20
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Кремлевский платный педераст Мертвечук и раньше не понимал суть юриспруденции, когда убивал Василя Стуса.
сергей11    02.03.2021, 20:11
Оценка:  +13
сергей11
Доктор Смерть..
Путин-Xyйло    02.03.2021, 22:03
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Это он по-доХторски Стуса за решетку упёк?!
МаксимУм    02.03.2021, 19:57
Оценка:  +13
МаксимУм
Песть доХтор спросит у проФФесора!
МаксимУм    02.03.2021, 19:57
Оценка:  +11
МаксимУм
Пусть)))
Graddfeydd    02.03.2021, 19:49
Оценка:  +12
Graddfeydd
Добрый доктор Медведчук!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица! Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Медведчук!
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