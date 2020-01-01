На довыборы в Раду ЦИК зарегистрировала 34 кандидата

Центризбирком отказал 30 гражданам. Всего зарегистрировано 34 человека – 14 самовыдвиженцев и 20 представителей политпартий.

Центральная избирательная комиссия во вторник, 2 марта, завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты в двух одномандатных избирательных округах - в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Промежуточные выборы в округах пройдут 28 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Во вторник были зарегистрированы четыре кандидата: от партии Важливий кожен Иван Макар, а также самовыдвиженцы Сергей Сивачук, Александр Леонидович Шевченко и Александр Петрович Шевченко.

Всего же процесс регистрации прошли 34 кандидата, из них 14 самовыдвиженцев и 20 человек от политических партий.

30 гражданам в регистрации было отказано. Одна из основных причин этого - не внесение денежного залога в определенном размере и несоответствие документов законодательству.

Напомним, накануне сообщалось, что ЦИК на довыборы зарегистрировала волонтера, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, обвиняемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условия для выборов на Донбассе. Между деоккупацией и выборами должно пройти несколько лет, а сами выборы могут проходить секторально.



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