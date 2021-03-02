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Стало известно, что Украина получит от COVAX

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В первой партии в страну прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca и 177 тысяч доз вакцины Pfizer.
В первой партии в Украину привезут вакцину двух производителей
В первой партии в Украину привезут вакцину двух производителей

В рамках первой партии вакцин по программе COVAX в Украину поступит около 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 2 марта, заявлении международного альянса GAVI.

Так, согласно данным альянса, в Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально. При этом размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.

Как известно, Украина оказалась среди стран, которые первыми получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.

Ранее сообщалось, что COVAX до лета распространит почти 240 млн вакцин в 142 странах.

Сегодня сообщалось, что в Германии и Франции накапливаются неиспользованные вакцины AstraZeneca.

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Теги: Украина, вакцина, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ldferwws    02.03.2021, 21:32
Оценка:  -20
ldferwws
Время летит быстро.Пернуть не успеем,а уже 2023 год наступит...Может даже большинство доживёт.
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