Стало известно, что Украина получит от COVAX

В первой партии в страну прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca и 177 тысяч доз вакцины Pfizer.

В первой партии в Украину привезут вакцину двух производителей

В рамках первой партии вакцин по программе COVAX в Украину поступит около 1,8 миллиона доз вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 2 марта, заявлении международного альянса GAVI.

Так, согласно данным альянса, в Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально. При этом размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.

Как известно, Украина оказалась среди стран, которые первыми получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX. Эту вакцину Украина получит бесплатно.

Ранее сообщалось, что COVAX до лета распространит почти 240 млн вакцин в 142 странах.

Сегодня сообщалось, что в Германии и Франции накапливаются неиспользованные вакцины AstraZeneca.

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