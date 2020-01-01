Суд остановил рассмотрение апелляции ПриватБанка до вердикта КСУ

Апелляционный суд вернется к рассмотрению дела после того, как Конституционный суд вынесет решение о законности "антиколомойского" закона.

Апелляционный административный суд во вторник, 2 марта, приостановил рассмотрение апелляции ПриватБанка на признание национализации ПриватБанка судом первой инстанции по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что рассмотрение возобновится после вынесения вердикта Конституционного суда Украины по так называемому банковскому "антиколомойскому" закону.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года признал незаконной национализацию ПриватБанка, осуществленную в конце 2016 года.

В свою очередь Верховная Рада 13 мая 2020 года приняла закон, который делает невозможным возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам, позволяет завершить процедуры вывода таких финучреждений с рынка и определяет процедуру получения компенсаций их бывшими владельцами. Принятие этого закона было ключевым требованием МВФ к Украине по новой программе сотрудничества.

Вместе с тем уже 11 июня того же года в Конституционный суд поступило представление от 64 народных депутатов о соответствии закона и его отдельных положений Конституции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet