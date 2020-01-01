Экспорт продукции: Украина открыла 12 новых рынков

Активно шла работа по открытию Украиной в 2020 году 100 новых рынков на шести континентах.

Украина в прошлом году открыла 12 новых рынков для экспорта своей продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла два аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него, сообщает Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Помимо этого, в 2020 году активно шла работа по открытию 100 новых рынков на шести континентах.

"Речь идет как о традиционных внешнеэкономических партнерах Украины - ЕС, Китая, США, Индии, - так и о менее освоенных украинскими экспортерами рынках - Мексики, Австралии, Бразилии, Анголы и так далее", - рассказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Кроме того, в течение 2020 года велась работа по заключению международных договоров в сферах санитарных и фитосанитарных мер и защиты потребителей с Бразилией, Алжиром, Индонезией, Вьетнамом, Ираном, Молдовой, Узбекистаном, Сербией, Ливаном, Грецией, Германией, Швецией и Грузией.

Также подготовлено Соглашение между Госпотребслужбой и Министерством сельского хозяйства, лесничества и водных ресурсов Республики Северная Македония о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений.

Отмечается, что сегодня Госпродпотребслужба продолжает работу с международными партнерами по расширению сбыта по различным товарным позициям, среди которых продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

К слову, Украина вошла в тройку крупнейших поставщиков курятины в ЕС в 2020 году. Крупнейшим экспортером курятины в Евросоюз в 2020 году стала Бразилия, на втором месте - Таиланд.

Добавим также, что аграрии Украины и ЕС за год наторговали на $10 млрд. Прошлогодний результат оказался вторым после рекордного показателя годом ранее.



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