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УЗ не будет брать пассажиров в двух областях

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Черновицкая и Житомирская области попали в "красные" карантинные зоны. Из-за этого Укрзализныця вводит ограничения пока на неделю.
Ограничения могут быть продлены
Ограничения могут быть продлены
uz.gov.ua

Укрзализныця с 7 по 12 марта приостанавливает продажу билетов, а также высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Ограничения связаны из-за попадания регионов в "красные" карантинные зоны, сообщает пресс-служба ведомства.

Не исключено, что ограничения на продажу проездных документов могут быть продлены до конца действия усиленного карантина.

До 6 марта включительно все пассажиры, купившие билеты, смогут свободно доехать до места назначения по железной дороге.

Также ограничения не коснутся пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

Напомним, что "красный" уровень эпидемической опасности был введен с 1 марта в Черновицкой области, а с 3 марта – на Житомирщине.

Также сообщалось, что в Винницкой области во второй раз за неделю усилили карантин. Школьников отправили на дистанционное обучение, а все плановые госпитализации и операции запретили.

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Теги: Украина, пассажиры, поезда, карантин, Укрзализныця, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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