Медведчук объяснил, что переоформил часть бизнеса чтобы люди не остались без работы

В том, что часть бизнеса председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука оформлена на его жену, телеведущую Оксану Марченко, нет ничего противозаконного. Это была необходимая мера, чтобы не закрылись предприятия и люди не остались без работы из-за санкций, введенных в 2014 году против Медведчука Соединенными Штатами. Об этом политик рассказал в интервью ВВС News.

Парламентарий уточнил, что эта часть бизнеса и так принадлежала Оксане Марченко по закону, так как она его жена.

«Нельзя говорить, что я на нее переписал бизнес, это неправильная постановка вопроса. Когда этот бизнес был на мне, она владела точно так же его 50%. И сегодня я владею его 50%, – сказал Медведчук, пояснив, что необходимость в переоформлении документов была вызвана американскими санкциями. – То, что вы называете “переписал бизнес“, было переоформлено по одной простой причине: если бы я оставался прямым владельцем этих предприятий, они все попали бы под санкции».

Также политик подчеркнул, что никогда не скрывал ни того, что часть бизнеса записана на Оксану Марченко, ни причин, по которым пришлось это сделать.

«Я не имел права держать эти акции на себе, чтобы эти предприятия не прекратили свою работу. Я же этого никогда не скрывал. И здесь ничего противоправного нет. Я же на свою жену это оформил. Я же не скрыл, не на тешу оформил, не на соседку…» – сказал лидер ОПЗЖ, отметив, что это было сделаноне в личных интересах, а в интересах людей, которые работают на этих предприятиях.

Также Медведчук добавил, что это никак не связано ни с рейтингами, ни с народным признанием, так как это понятия временные и очень относительные.

«Да и кого любят у нас украинцы? Зеленского любят? А какой у него, кстати, президентский рейтинг… 23%, кажется. Ну, хорошо, Медведчука не любят. С этим народом нескладуха – вот одних любят, других – нет. И правильно, это мудрость нашего народа», – резюмировал Виктор Медведчук.