Не выспались: херсонские депутаты отменили заседание комиссии

Заседание комиссии было запланировано на середину дня, но несмотря на это депутаты все равно не смогли на него явиться.

В Херсоне депутаты городского совета не смогли собраться на комиссию. Ее отменили по причине того, что народные избранники не выспались, пишет местное издание Херсон Newscity.

Заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития должно было состояться во вторник, 2 марта, в 13 часов.

Однако заседание было отменено.

Один из депутатов Илья Карамаликов признался журналисту издания, что заседание перенесли на другой день, так как депутаты не высыпаются.

До этого в Днепре депутат Геннадий Гуфман выступал на "восточно-украинском языке". В сессионном зале его слова встретили аплодисментами, прозвучал смех.

А депутаты Харьковского горсовета подрались на сессии. Началось с того, что представители партии Шария развернули перед трибуной баннер с надписью "Нет политическим репрессиям". К ним подбежали около десяти человек, начали оттеснять их и завязалась драка.



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