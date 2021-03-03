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В Николаеве за отказ прививаться от коронавируса придется платить - мэр

Комментариев: 1
После письменного отказа вакцинироваться в случае заболевания COVID-19 жители города будут лечиться за свой счет, предупредил Александр Сенкевич.
Мэр Николаева Александр Сенкевич
Мэр Николаева Александр Сенкевич
facebook.com/SenkevichNikolaev

Глава горсовета Николаева Александр Сенкевич намерен наказывать жителей города, которые откажутся от COVID-вакцинации, - лечить за их счет в случае заражения. Об этом чиновник заявил во вторник, 2 марта, в прямом эфире в Facebook.

"Я думаю, что далее будет такая история... Мне кажется, что те, кто будут писать отказ от вакцинации, они просто будут лечиться за свой счет. Хочу напомнить, это около 5-10 тысяч гривен в сутки. <...> Либо вакцинируйтесь, либо готовьте деньги на лечение", - предупредил мэр.

По данным Сенкевича, в городе прививки получили уже 160 медиков и ни у кого из них не зафиксировано побочных реакций.

"Вакцина у нас сертифицированная, является безопасной и, главное, эффективной", - отметил он.

Напомним, в Украине с начала вакцинации от COVID-19 прививки препаратом Covishield индийского производства получили 4905 человек.

Как сообщалось, накануне первую дозу вакцины от коронавируса получили президент Владимир Зеленский и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

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Теги: вакцина, Николаев, мэр, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    03.03.2021, 03:20
Оценка:  +6
navigator2
Covishield индийского производства...бодяга така ж як і скрепна, хіба у індусов є якісь технологіі?
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