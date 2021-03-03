В Полтаве украли миллионы гривен на ремонте аэропорта

Подрядчики частично выполнили работы, предусмотренные заключенным договором, а полученную "разницу" дельцы вывели в тень.

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему присвоения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры региона, в том числе Аэропорта-Полтава. Сделка нанесла ущерб государству на более 7,3 млн гривен, сообщило накануне региональное управление СБУ.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой структуры, занимавшейся капремонтом помещений Аэропорта-Полтава по ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины, а также должностного лица структурного подразделения облгосадминистрации, который отвечал за технический надзор, по ч.2 ст.367 УК Украины", – говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе здания Аэропорта-Полтава. Подрядчики частично выполнили работы, предусмотренные заключенным договором.

"Полученную "разницу" дельцы вывели в тень. Для реализации сделки участники противоправной схемы вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ", – отметили в СБУ.

Также задокументированы факты нарушения налогового законодательства менеджментом коммерческой структуры при освоении бюджетных денег, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В прошлом году сообщалось, что на работы в аэропорту Полтавы потратили 78,2 млн гривен. Был осуществлен капитальный ремонт здания аэровокзала с обустройством международного пункта пропуска, текущий ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона. При этом чиновники заявляли о необходимости выделения еще 425 млн гривен на реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

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