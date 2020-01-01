Главное 2 марта: Вакцинация Зеленского и приезд главы Евросовета

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Владимиру Зеленскому сделали COVID-прививку, в Украину приехал президент Евросовета. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Гарант вакцинировался от коронавируса

Зеленскому ввели вакцину Covishield в Северодонецке на Донбассе. Президент призвал украинцев делать, как он. В то же время в больнице Кагарлыка на Киевщине привился от COVID-19 главный санврач Виктор Ляшко. Он отметил, что препарат Covishield безопасен и эффективен. В Украине от коронавируса вакцинировалось 4905 человек.

В Украину на два дня прибыл глава Евросовета

Еврочиновник Шарль Мишель съездил с Владимиром Зеленским на Донбасс. Стороны обсудили судебную реформу и борьбу с коррупцией в Украине. Также председатель Европейского совета выразил желание отдать дань памяти погибшим на Майдане, ознакомиться с помощью Украине по COVID-19 от ЕС, а также поучаствовать в форуме Украина 30.

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США и ЕС ввели санкции в отношении РФ

Евросоюз наложил санкции на российских чиновников из-за ареста Алексея Навального. В частности, ограничения ввели против руководителя Следкома, генпрокурора, глав ФСИН и Росгвардии. Также о санкциях объявила администрация Джо Байдена в США. В санкционный список внесли 7 должностных лиц РФ и 14 организаций, которых подозревают в действиях, затрагивающих национальные интересы Америки.

Киев наказал австрийцев за театр в Крыму

Австрийское Архитектурное бюро Coop Himmelb (l) au и его руководители попали под санкции в Украине. Санкционный процесс запущен из-за участия австрийцев в разработке проекта театра по заказу так называемых российских "властей" в Крыму.

Украину хотят разбить на десять территорий

По данным Министерства развития общин, уже подготовлен план разделения страны на 10 функциональных типов территорий. Впервые в истории Стратегия регионального развития располагает планом, на воплощение которого выделят средства из Госфонда регионального развития.

Напомним, ранее мы писали, что на довыборы в Раду ЦИК зарегистрировала 34 кандидата.

