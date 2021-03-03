Российский блогер Артемий Лебедев проиграл в Украине все суды

Скандальный тревел-блогер и предприниматель оспаривал запрет на въезд в Украину.

Известный российский блогер, арт-дизайнер и путешественник Артемий Лебедев не смог добиться отмены запрета на въезд в Украину. Кассационный административный суд Верховного суда оставил запрет в силе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

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Отмечается, что блогер через адвокатов пытался оспорить решение Службы безопасности Украины от марта 2017 года, которым Лебедеву запретили приезжать в Украину в течение 5 лет. Запрет был введен, несмотря на наличие у Лебедева квартиры и бизнеса в Киеве.

СБУ постановила закрыть для россиянина границу в связи с тем, что Лебедев в социальных сетях осуждал Революцию достоинства и одобрял оккупацию Крыма. Кроме того, будучи тревел-блогером, Лебедев посещал ОРДЛО, чем, по мнению СБУ, он не только нарушал украинские законы о правилах пересечения границы, но и выражал поддержку боевикам.

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В своей апелляции Лебедев заявлял о необоснованности решения СБУ, ссылаясь в том числе на отсутствие доказательств, что идеи “русского мира“ на его страницах в соцсетях публиковал он сам.

Верховный суд отклонил жалобу россиянин и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. Решение о запрет на въезд продолжает действовать. Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, в Украину не пустили заслуженную артистку России. Женщина посещала оккупированный Крым.