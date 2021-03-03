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Российский блогер Артемий Лебедев проиграл в Украине все суды

Комментариев: 3
Скандальный тревел-блогер и предприниматель оспаривал запрет на въезд в Украину.
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев
wikimedia.org

Известный российский блогер, арт-дизайнер и путешественник Артемий Лебедев не смог добиться отмены запрета на въезд в Украину. Кассационный административный суд Верховного суда оставил запрет в силе. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

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Отмечается, что блогер через адвокатов пытался оспорить решение Службы безопасности Украины от марта 2017 года, которым Лебедеву запретили приезжать в Украину в течение 5 лет. Запрет был введен, несмотря на наличие у Лебедева квартиры и бизнеса в Киеве.

СБУ постановила закрыть для россиянина границу в связи с тем, что Лебедев в социальных сетях осуждал Революцию достоинства и одобрял оккупацию Крыма. Кроме того, будучи тревел-блогером, Лебедев посещал ОРДЛО, чем, по мнению СБУ, он не только нарушал украинские законы о правилах пересечения границы, но и выражал поддержку боевикам.

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В своей апелляции Лебедев заявлял о необоснованности решения СБУ, ссылаясь в том числе на отсутствие доказательств, что идеи “русского мира“ на его страницах в соцсетях публиковал он сам.

Верховный суд отклонил жалобу россиянин и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций. Решение о запрет на въезд продолжает действовать. Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, в Украину не пустили заслуженную артистку России. Женщина посещала оккупированный Крым.

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Теги: Лебедев, аннексия Крыма, блогер, СБУ, Верховный Суд, иностранцы, Россия
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Комментариев (3)
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WTF2wtf    03.03.2021, 13:56
Оценка:  0
WTF2wtf
логичней ему будет судиться с президентом россии за его нападение на Украину и последствия этой путинской войны ...
Операторська    03.03.2021, 13:28
Оценка:  0
Операторська
так цього гавномета треба було б ще й посадити ...
ЗаелоПластинку    03.03.2021, 12:31
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Антибес. читал какие лицемеры у вас на россие? Слился Татьяныч:
...ссылаясь в том числе на отсутствие доказательств, что идеи “русского мира“ на его страницах в соцсетях публиковал он сам.
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