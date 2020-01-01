“Вакцина не добавила мне суперсилы”, - Ляшко

Главный санврач рассказал о самочувствии после COVID-прививки и показал фото с тренировки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что не почувствовал большого прилива сил после вакцинации от коронавируса.

Об этом медик сообщил на своей странице в Facebook.

Индийская вакцина суперсилы не добавила. Но мы ее и не для этого используем. После прививки чувствую себя нормально. Традиционные утренние 5 километров в аэробной зоне это подтверждают, - написал санврач.

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Как известно, Виктор Ляшко прививался от коронавируса в больнице Кагарлыка на Киевщине 2 марта. Его вакцинация была публичной. Кроме того, в прямом эфире сделали прививку главе МОЗ Максиму Степанову и президенту Владимиру Зеленскому.

За неделю в Украине вакцинировали от коронавируса 6888 человек. Ляшко рассказал, что в планах – привить от COVID-19 80% украинцев до конца года.

Індійська вакцина супересили не додала))) Але й не для цього ми її використовуємо. Після щеплення відчуваю себе нормально! Традиційні ранкові 5 км в аеробній зоні зранку це підтверджують! Опубликовано Виктором Ляшко Вторник, 2 марта 2021 г.

Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса.

