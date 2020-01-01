Тепло, но ветрено: Синоптик рассказала о погоде в Украине на 4 марта

По прогнозам специалиста, осадков не предвидится.

Украина 4 марта продолжит находиться под воздействием антициклона Жаклин, в связи с чем осадков не будет.

Об этом рассказала в Телеграм синоптик Наталья Диденко.

Жаклин будет разгонять над Украиной влажные тучи, - отметила специалист.

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Диденко добавила, что антициклон в качестве приятного бонуса принесет в страну потепление. Практически по всей стране днем будет от +7...до +14...градусов. Прохлада сохранится на северо-востоке, где воздух прогреется до 2...- 4...градусов с отметкой плюс.

Правда, радужную картину, по словам эксперта, может немного подпортить порывистый ветер.

Ветер будет немного психовать, но скоро же начнется засилье зеленых листьев, кто б не разволновался в присутствии красавицы-весны, - написала Диденко.

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В Киеве в четверг, 4 марта, день обещает быть сухим и теплым, столбики термометров покажут до +10 градусов. Уже в пятницу, 5 марта, по прогнозам Диденко, стоит ждать дождя, а к выходным вернется холод.

В Украине будет властвовать антициклон facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине нашли незаконную свалку опасного мусора.

