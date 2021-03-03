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"У нас есть план": Аваков признал, что Украина готовится к развалу РФ

Комментариев: 11
Министр уверен, что Россия – это колосс на глиняных ногах, к обрушению которого нужно быть готовым.
Аваков призвал готовиться к развалу РФ
Аваков призвал готовиться к развалу РФ
УНИАН

Украина должна быть готова вернуть себе контроль над Крымом и Донбассом, когда Россия достаточно ослабнет. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию “Гордон“.

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Так, на вопрос журналиста, реально ли вернуть оккупированные территории, или о них “можно забыть“, глава МВД ответил следующее:

“Я так не думаю. Я даже так не думаю, если пройдет еще 10 лет. Я думаю, что эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, наверное, да?“, - заявил Аваков.

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Министр отметил, что в ближайшее время ситуация на фронте будет оставаться напряженной, с неизбежными эскалациями со стороны боевиков. Однако Украина сможет выстоять.

“Мы увидели по событиям в Беларуси, по каким-то событиям в России, что колосс-то на глиняных ногах. И это только вопрос времени. Я все время друзьям говорю: “Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они обвалились, развалились, а мы не готовы?“ Нам надо быть готовыми“, - подчеркнул Аваков.

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При этом глава МВД отмечает, что у государства есть стратегия действий на подобный случай.

“Мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, – тайные приказы – все у нас есть“, - заявил министр.

Напомним, Аваков заявил, что “власть, наконец-то, поняла, что с Путиным нельзя договориться”. Министр МВД отметил, что украинский президент поначалу был полон решимости, но теперь убедился, что достигнуть компромисса с лидером РФ невозможно.

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Теги: Аваков, МВД, Россия, Донбасс, Крым
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Комментариев (11)
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shk67    03.03.2021, 13:53
Оценка:  +1
shk67
Что-то ара распатякался последнее время. Отставка не за горами!? Аваков - черт!
ВасяизИваново    03.03.2021, 13:51
Оценка:  -22
ВасяизИваново
Я, как житель РФ не вижу никаких предпосылок для развала от слова совсем.
Колишній-східняк    03.03.2021, 13:57
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Да что ты там в своём Иваново можешь видеть? Посмотри на мировую историю - все иперии расспались. Из последних - СССР и Югославия. И тоже с Иваново них не видно было.
Колишній-східняк    03.03.2021, 13:50
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Все империи рано или позно распадались. А рашка чем лучше? Лишней хромосомой?
GOOD_666    03.03.2021, 13:35
Оценка:  -20
GOOD_666
Что авякаяна стало много наверно это к шатуну 5.1
fjyhffdlf    03.03.2021, 13:17
Оценка:  -22
fjyhffdlf
Сами трещим по швам,разваливаясь восьмой год подряд,добровольно раздарив кучу территорий,при этом находясь под тотальнейшим внешним управлением даже не стран,а посольств других стран и финансовых организаций...Но при этом мечтаем о развале России. :-)
Колишній-східняк    03.03.2021, 13:47
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Добровольно? Это где?
verbion    03.03.2021, 13:12
Оценка:  -22
verbion
И это говорит так называемый министр украины, правительство которого про"рали большую часть своей территории сделали ураину самой нищей страной на континенте и где столица страны находится на 98 месте из 100 стран мира ро удобству проживания.Как бы украина сама не развалилась на части лет через 5,
Свидома-Погань    03.03.2021, 13:12
Оценка:  -21
Свидома-Погань
Аваков вас ждет индийская вакцина,она прочищает мозги)))
Woodbrother    03.03.2021, 12:40
Оценка:  +1
Woodbrother
Так называемая на россия доживает свои последние годы как единая страна. Исторический процесс не сотановить. Надо только на всякий случай обзавестись срочно собственным ядерным оружием. Что бы никому на поганом кремле не приходило странных мыслей в голову.
Свидома-Погань    03.03.2021, 13:13
Оценка:  -17
Свидома-Погань
теперь я знаю как выглядит сетевой онанист.
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