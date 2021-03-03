"У нас есть план": Аваков признал, что Украина готовится к развалу РФ

Министр уверен, что Россия – это колосс на глиняных ногах, к обрушению которого нужно быть готовым.

Украина должна быть готова вернуть себе контроль над Крымом и Донбассом, когда Россия достаточно ослабнет. Такое мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью изданию “Гордон“.

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Так, на вопрос журналиста, реально ли вернуть оккупированные территории, или о них “можно забыть“, глава МВД ответил следующее:

“Я так не думаю. Я даже так не думаю, если пройдет еще 10 лет. Я думаю, что эта ситуация вернется. Как с ГДР и ФРГ, наверное, да?“, - заявил Аваков.

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Министр отметил, что в ближайшее время ситуация на фронте будет оставаться напряженной, с неизбежными эскалациями со стороны боевиков. Однако Украина сможет выстоять.

“Мы увидели по событиям в Беларуси, по каким-то событиям в России, что колосс-то на глиняных ногах. И это только вопрос времени. Я все время друзьям говорю: “Слушайте, а вдруг у них там беспорядок, а мы не готовы? А вдруг они обвалились, развалились, а мы не готовы?“ Нам надо быть готовыми“, - подчеркнул Аваков.

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При этом глава МВД отмечает, что у государства есть стратегия действий на подобный случай.

“Мы к этому готовы полностью. Вся система готова. Мы четко понимаем, с кем мы имеем дело, как, когда может быть сделано... У нас есть планы: закрытые, открытые, секретные, – тайные приказы – все у нас есть“, - заявил министр.

Напомним, Аваков заявил, что “власть, наконец-то, поняла, что с Путиным нельзя договориться”. Министр МВД отметил, что украинский президент поначалу был полон решимости, но теперь убедился, что достигнуть компромисса с лидером РФ невозможно.