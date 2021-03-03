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В Николаеве клиент кофейни устроил скандал, требуя обслуживания на русском

Комментариев: 9
Мужчина так кричал на девушку-бариста, что другая посетительница заведения волновалась о ее безопасности.
Сотрудницу кофейни довели до слез за обслуживание на украинском
Сотрудницу кофейни довели до слез за обслуживание на украинском
Getty Images

В кофейне в центре Николаева посетитель устроил скандал, так как его обслуживали на украинском языке. Об этом написала в Facebook местная жительница Анна Козориз в среду, 3 марта.

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По ее словам, посетитель кофейни довел девушку-бариста до слез из-за того, что она общалась на украинском.

"Кричал, оскорблял, другая посетительница даже не хотела выходить из кафе и оставлять девушку наедине с поехавшим. Когда же приехали владельцы, дядя резко потерялся и не смог объяснить претензии. Если честно, у меня от такого очень подгорело, от самой мысли, что можно перепаскудить человеку день так, слив на того, кто не может ответить, всю агрессию", - говорит Козориз, добавляя, что подобный инцидент в этом заведении происходит не впервые.

При этом отреагировали ли на хамское поведение клиента правоохранительные органы, пока неизвестно.

Напомним, что ранее русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом". Бариста отказалась понимать клиентку, которая обратилась к ней на украинском языке и заявила, что Днепр "всегда был русским городом".

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, Николаев, скандал, кафе, украинский язык, обслуживание, кофейня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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Анатолий    03.03.2021, 20:18
Оценка:  +1
Анатолий
Відразу поліцію викликати потрібно, от з ними нехай і бикує.
ВосставшийИзБана    03.03.2021, 20:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Такое впечатление, что на юг Украины высадили хамский десант для раскачки ситуации. Ждем аналогичных новостей.
Мухоморище    03.03.2021, 20:36
Оценка:  +1
Мухоморище
Там десант со времен совдеповской индустриализации.Быдла лапотного нагнали миллионы.
hjgffrter    03.03.2021, 20:09
Оценка:  -22
hjgffrter
Обслуживание обязано производиться именно на том языке,на котором требует клиент.Если же следует отказ-нужно вызывать администратора.А затем полицию,если и администратор упоротый"посриот". :-)
ВосставшийИзБана    03.03.2021, 20:11
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Завтра потребуют на суахили или на птичьем. И что делать?
ВосставшийИзБана    03.03.2021, 20:05
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Пусть в Англии попробует такое учудить.
Мухоморище    03.03.2021, 20:05
Оценка:  +3
Мухоморище
Мокши успокаиваются сразу,когда видят,что могут получить по грязной сопатке.Вяличие сразу заканчивается.
Брюква_и_Клюква    03.03.2021, 19:50
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Русскоязычная челюсть, тупой лишнехромосомный гоминид, неспособный к обучению
Mmgpjfg    03.03.2021, 19:40
Оценка:  +2
Mmgpjfg
Такой же ватный пидop, как местный Антибес, суыкло и куесос !))))))!!!))
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