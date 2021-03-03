В Николаеве клиент кофейни устроил скандал, требуя обслуживания на русском

Мужчина так кричал на девушку-бариста, что другая посетительница заведения волновалась о ее безопасности.

В кофейне в центре Николаева посетитель устроил скандал, так как его обслуживали на украинском языке. Об этом написала в Facebook местная жительница Анна Козориз в среду, 3 марта.

Читай также: В Одессе женщина устроила скандал из-за обслуживания на украинском

По ее словам, посетитель кофейни довел девушку-бариста до слез из-за того, что она общалась на украинском.

"Кричал, оскорблял, другая посетительница даже не хотела выходить из кафе и оставлять девушку наедине с поехавшим. Когда же приехали владельцы, дядя резко потерялся и не смог объяснить претензии. Если честно, у меня от такого очень подгорело, от самой мысли, что можно перепаскудить человеку день так, слив на того, кто не может ответить, всю агрессию", - говорит Козориз, добавляя, что подобный инцидент в этом заведении происходит не впервые.

При этом отреагировали ли на хамское поведение клиента правоохранительные органы, пока неизвестно.

Напомним, что ранее русскоязычная продавщица назвала Днепр "русским городом". Бариста отказалась понимать клиентку, которая обратилась к ней на украинском языке и заявила, что Днепр "всегда был русским городом".