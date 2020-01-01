В Черновцах предприниматели требуют ослабить карантин

В Черновицкой области действует "красная" зона карантина.

В Черновцах сегодня, 3 марта, возле областной государственной администрации устроили акцию протеста местные предприниматели. Они требуют ослабить введенные жесткие карантинные ограничения, сообщает “Погляд“.

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В акции принимают участие около 50 человек. Они, в частности, требуют, чтобы местные власти разрешили работать рынкам с соблюдением санитарных норм.

К предпринимателям вышел заместитель главы областной администрации Богдан Ковалюк. Он сказал, что пока нет возможности ослабить карантин, так как в регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

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Напомним, с 1 марта в Черновицкой области ввели “красную“ зону карантина из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. За минувшие сутки, 2 марта, в этом регионе выявили 495 новых случаев коронавируса. 12 больных из-за осложнений умерли.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 3 марта 2021 года было подтверждено 1 364 705 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 182 036 человек, а 26 397 – умерли.