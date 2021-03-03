В Чернигове лицеиста пришлось оперировать после избиения воспитателем
В Чернигове от рук педагога пострадал учащийся лицея с усиленной физической подготовкой.
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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Как стало известно, помощник воспитателя ударил кулаком 17-летнего лицеиста во время вечернего обхода. Через пару дней пострадавшему стало хуже. Его пришлось госпитализировать.
Несовершеннолетнего прооперировали в черниговской больнице, удалив поврежденный орган, - отмечено в сообщении прокуратуры.
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Открыто уголовное дело по факту нанесения телесного повреждения воспитаннику лицея. Проводится расследование. Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове мужчина отправил девочку в реанимацию, напоив алкоголем.