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В Чернигове лицеиста пришлось оперировать после избиения воспитателем

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По факту открыто уголовное производство, фигуранту грозит срок.
Лицеиста избил помощник воспитателя
Лицеиста избил помощник воспитателя
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Чернигове от рук педагога пострадал учащийся лицея с усиленной физической подготовкой.

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Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, помощник воспитателя ударил кулаком 17-летнего лицеиста во время вечернего обхода. Через пару дней пострадавшему стало хуже. Его пришлось госпитализировать.

Несовершеннолетнего прооперировали в черниговской больнице, удалив поврежденный орган, - отмечено в сообщении прокуратуры.

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Открыто уголовное дело по факту нанесения телесного повреждения воспитаннику лицея. Проводится расследование. Фигуранту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове мужчина отправил девочку в реанимацию, напоив алкоголем.

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Теги: прокуратура, избиение, Чернигов, Лицей
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Комментариев (1)
Колишній-східняк    03.03.2021, 14:03
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я вспоминаю некоторых своих одноклассников. Как они издевались над учителями! Казалось, сам бы их тогда убил бы...
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