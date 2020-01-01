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ГБР вызвало на допрос четырех депутатов по делу Шкарлета

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Повестки получили политики из партии "Голос".
ГБР вызвало на допрос четырех депутатов по делу Шкарлета
ГБР вызвало на допрос четырех депутатов по делу Шкарлета
УНИАН

ГБР вызвало на допрос по делу о кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета четырех депутатов. Об этом сообщил лидер фракции “Голос“ Ярослав Железняк.

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Политик опубликовал документ. Согласно извещению из ГБР на допрос был вызван сам Железняк, Ольга Стефанишина, Наталья Пипа и Инна Совсун. Все они выступают в качестве свидетелей в данном деле.

“Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета. Ну ок, зайдем в гости“, — написал Железняк в своем сообщении.

Стоит отметить, что Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету заняться изучением ситуации, которая сложилась во время голосования.

Извещение ГБР
Извещение ГБР
Ярослав Железняк / Telegram

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Железняк сообщал, что “Голос“ намерена подать в суд из-за якобы неперсонального голосования за кандидатуру Шкарлета. 18 января Офисом генпрокурора было открыто соответствующее уголовное производство.

Ранее сообщалось, что российских блогер Артемий Лебедев проиграл в Украине все суды.

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Теги: ГБР, депутаты, Голос, Сергей Шкарлет, Верховная Рада, кнопкодавство
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