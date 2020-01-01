Повестки получили политики из партии "Голос".

ГБР вызвало на допрос четырех депутатов по делу Шкарлета УНИАН

ГБР вызвало на допрос по делу о кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета четырех депутатов. Об этом сообщил лидер фракции “Голос“ Ярослав Железняк.

Читай также: Катастрофа АН-26: ГБР планирует завершить следствие к маю

Политик опубликовал документ. Согласно извещению из ГБР на допрос был вызван сам Железняк, Ольга Стефанишина, Наталья Пипа и Инна Совсун. Все они выступают в качестве свидетелей в данном деле.

“Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета. Ну ок, зайдем в гости“, — написал Железняк в своем сообщении.

Стоит отметить, что Сергея Шкарлета назначили министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильному комитету заняться изучением ситуации, которая сложилась во время голосования.

Извещение ГБР Ярослав Железняк / Telegram

Читай также: В Киеве начались митинги в поддержку Шария, закрытых каналов и ФОП

Железняк сообщал, что “Голос“ намерена подать в суд из-за якобы неперсонального голосования за кандидатуру Шкарлета. 18 января Офисом генпрокурора было открыто соответствующее уголовное производство.

Ранее сообщалось, что российских блогер Артемий Лебедев проиграл в Украине все суды.