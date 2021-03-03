На юге Украины тренируются ловить диверсантов

Проходят тренировки противодиверсионных подразделений.

В группировке ВС Украины, которая несет боевую службу на юге страны, проходят тренировки противодиверсионных подразделение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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По словам командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, во время тренировок противодиверсионный резерв и подразделения, задействованные в охране и обороне, отрабатывают взаимодействие с подразделениями других сил обороны государства, организацию усиленного патрулирования, а также охрану источников и путей электро и водоснабжения.

Также отрабатывается выявление и уничтожение беспилотных летательных аппаратов.

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Кроме того, во время тренировок принимаются меры для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе – это реакция России на активизацию действий Украины по защите своих интересов.