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Боевикам "ДНР" разрешили "ведение упреждающего огня" по ВСУ

Комментариев: 5
Оккупанты придумали повод для обстрелов позиций ВСУ.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/GeneralStaff.ua

Лидеры группировки “ДНР“ разрешили своим боевикам открывать “упреждающий“ огонь по украинским позициям. Об этом пишут сепаратистские и российские СМИ со ссылкой на “экстренное заявление“ руководителей “народной милиции “ДНР“.

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Оккупанты обвиняют украинские силы в нарушениях режима прекращения огня и на этом основании считают допустимым первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

“В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника“, - говорится в заявлении оккупантов.

Напомним, Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе. В последнее время боевики увеличили количество обстрелов.

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Теги: обстрел, боевики, ДНР, Донбасс, ООС
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    03.03.2021, 14:01
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
"Оккупанты обвиняют украинские силы в нарушениях режима прекращения огня и на этом основании считают допустимым первыми открывать огонь по позициям ВСУ."

Добавить нечего. Только русский нацист не может увидеть взаимоисключения.
WTF2wtf    03.03.2021, 13:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
россия начала эту войну, оккупировала часть Украины, россия продолжает вести эту войну, мешая с говном и кровью Донбасс ради Крыма ... ничего нового, путинское быдло оккупантов продолжает преступную путинскую войну
ВасяизИваново    03.03.2021, 13:48
Оценка:  -5
ВасяизИваново
Схожу ка я, пожалуй за попкорном.
WTF2wtf    03.03.2021, 13:51
Оценка:  +3
WTF2wtf
Тупой фашист из раши,
тебе лучше как всегда, нахyй ... упоротое нацистское быдло оккупантов из раши с кучей служебных аккаунтов
shk67    03.03.2021, 14:01
Оценка:  +1
shk67
Сходи на xyй, абортыш.
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