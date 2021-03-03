Боевикам "ДНР" разрешили "ведение упреждающего огня" по ВСУ
Лидеры группировки “ДНР“ разрешили своим боевикам открывать “упреждающий“ огонь по украинским позициям. Об этом пишут сепаратистские и российские СМИ со ссылкой на “экстренное заявление“ руководителей “народной милиции “ДНР“.
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Оккупанты обвиняют украинские силы в нарушениях режима прекращения огня и на этом основании считают допустимым первыми открывать огонь по позициям ВСУ.
“В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника“, - говорится в заявлении оккупантов.
Напомним, Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе. В последнее время боевики увеличили количество обстрелов.
Добавить нечего. Только русский нацист не может увидеть взаимоисключения.
тебе лучше как всегда, нахyй ... упоротое нацистское быдло оккупантов из раши с кучей служебных аккаунтов