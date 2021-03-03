Боевикам "ДНР" разрешили "ведение упреждающего огня" по ВСУ

Оккупанты придумали повод для обстрелов позиций ВСУ.

Лидеры группировки “ДНР“ разрешили своим боевикам открывать “упреждающий“ огонь по украинским позициям. Об этом пишут сепаратистские и российские СМИ со ссылкой на “экстренное заявление“ руководителей “народной милиции “ДНР“.

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Оккупанты обвиняют украинские силы в нарушениях режима прекращения огня и на этом основании считают допустимым первыми открывать огонь по позициям ВСУ.

“В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника“, - говорится в заявлении оккупантов.

Напомним, Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе. В последнее время боевики увеличили количество обстрелов.