Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Верю, что ЕС не наладит отношения с РФ, пока нам не вернут Крым и Донбасс”, - Зеленский

Комментариев: 0
Президент заявил, что не верит в возобновление нормального взаимодействия Европы и России до деоккупации.
Владимир Зеленский во время встречи с главой Евросовета
Владимир Зеленский во время встречи с главой Евросовета
president.gov.ua

Владимир Зеленский думает, что ЕС не начнет, как прежде, сотрудничать с РФ раньше, чем она вернет Украине ее земли - аннексированный Крым и временно оккупированный Донбасс.

Об этом президент заявил во время встречи с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве, передает РБК-Украина.

Я не верю в возращение к привычному ведению дел Евросоюза с Россией без восстановления территориальной целостности нашего государства, - отметил гарант.

Читай также: В ОП рассказали, чем Зеленский и Мишель занимались на Донбассе

Также глава государства добавил, что ждет мощного сигнала по осуждению агрессии Кремля в отношении Украины. По его словам, он может поступить в конце марта после заседания Европейского совета.

Отметим, что председатель Евросовета Шарль Мишель прибыл в Украину с двухдневным визитом. В ходе поездки он заявил, что санкции ЕС против РФ будут действовать до тех пор, пока она не выполнит Минские договоренности.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС поддержал роспуск парламента Молдовы.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, РФ, Крым, ЕС, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь