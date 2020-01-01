“Верю, что ЕС не наладит отношения с РФ, пока нам не вернут Крым и Донбасс”, - Зеленский
Владимир Зеленский думает, что ЕС не начнет, как прежде, сотрудничать с РФ раньше, чем она вернет Украине ее земли - аннексированный Крым и временно оккупированный Донбасс.
Об этом президент заявил во время встречи с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве, передает РБК-Украина.
Я не верю в возращение к привычному ведению дел Евросоюза с Россией без восстановления территориальной целостности нашего государства, - отметил гарант.
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Также глава государства добавил, что ждет мощного сигнала по осуждению агрессии Кремля в отношении Украины. По его словам, он может поступить в конце марта после заседания Европейского совета.
Отметим, что председатель Евросовета Шарль Мишель прибыл в Украину с двухдневным визитом. В ходе поездки он заявил, что санкции ЕС против РФ будут действовать до тех пор, пока она не выполнит Минские договоренности.
Напомним, ранее мы писали, что ЕС поддержал роспуск парламента Молдовы.