“Верю, что ЕС не наладит отношения с РФ, пока нам не вернут Крым и Донбасс”, - Зеленский

Президент заявил, что не верит в возобновление нормального взаимодействия Европы и России до деоккупации.

Владимир Зеленский во время встречи с главой Евросовета president.gov.ua

Владимир Зеленский думает, что ЕС не начнет, как прежде, сотрудничать с РФ раньше, чем она вернет Украине ее земли - аннексированный Крым и временно оккупированный Донбасс.

Об этом президент заявил во время встречи с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве, передает РБК-Украина.

Я не верю в возращение к привычному ведению дел Евросоюза с Россией без восстановления территориальной целостности нашего государства, - отметил гарант.

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Также глава государства добавил, что ждет мощного сигнала по осуждению агрессии Кремля в отношении Украины. По его словам, он может поступить в конце марта после заседания Европейского совета.

Отметим, что председатель Евросовета Шарль Мишель прибыл в Украину с двухдневным визитом. В ходе поездки он заявил, что санкции ЕС против РФ будут действовать до тех пор, пока она не выполнит Минские договоренности.

Напомним, ранее мы писали, что ЕС поддержал роспуск парламента Молдовы.

