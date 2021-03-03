Украина сделала первый шаг для отмены перевода часов

Украинцы могут навсегда остаться на "зимнем" времени.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 3 марта, в первом чтении утвердили законопроект №4201, который предусматривает отмену в Украине перехода с зимнего на летнее время, и наоборот. Об этом свидетельствуют данные парламента.

Читай также: Кравчук объяснил причину эскалации на Донбассе

Законопроект предлагает установить в Украине единое киевское время, соответствующее часовому поясу UTC (UA) +2 (Луганская, а также частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области находятся в другом часовом поясе, между ними временная разница 1 час 8 минут)

Авторы законопроекта исходят из того, что перевод часов на зимнее и летнее время негативно сказывается на человеческих биоритмах. И это не несет экономической выгоды.

Читай также: В Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса

Кроме того, считает первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук, такая мера поможет в борьбе с российской агрессией. Дело в том, что на временно оккупированных территориях Украины незаконно установлено время государства-агрессора России. По его словам, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени будет способствовать деоккупации временно оккупированных территорий.

Ранее профильный комитет Верховной рады рекомендовал народным депутатам принять законопроект №4201.