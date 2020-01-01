Мужчина за деньги просил правоохранителя не мешать оформлять документы.

Игорный бизнес и взятка СБУ: Во Львове задержали иностранца СБУ / Facebook

Во Львове СБУ задержала иностранца, который пытался дать взятку местному сотруднику Службы. Также выяснилось, что подозреваемый занимался нелегальным игорным бизнесом. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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По данным следствия, представитель национального меньшинства пытался склонить сотрудника СБУ к получению взятки. За деньги он должен был не мешать иностранцу оформлять разрешительные документы на постоянное проживание в Украине.

Правоохранитель в установленном порядке обратился к руководству и сообщил, что ему предложили взятку. Факт передачи денег был задокументирован, после чего иностранца задержали.

Стоит отметить, что мужчина также занимался нелегальным игорным бизнесом.

Фото с места задержания СБУ / Facebook

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Как бы то ни было, уголовные производства уже были возбуждены. Иностранцу сообщили о подозрении. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчине удалось выжить после падения с 23 этажа высотки.