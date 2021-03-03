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В Минздраве объяснили, когда Украина получит COVID-вакцину Pfizer

Комментариев: 1
Задержка поставок связана с юридическими моментами, рассказал Виктор Ляшко.
В Минздраве объяснили, когда Украина получит COVID-вакцину Pfizer
В Минздраве объяснили, когда Украина получит COVID-вакцину Pfizer
EPA/UPG

Замглавы Минздрава и главный санврач страны Виктор Ляшко объяснил, когда Украина получит первую партию COVID-вакцины Pfizer/BioNTech. 117 тыс доз должны были доставить еще январе. Слова политика передает “Радио Свобода“.

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Ляшко рассказал, что когда штаб-квартира Pfizer и глобальная инициатива COVAX подписывали документы, были “юридические моменты“. Ими занимались специалисты.

“Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет решен, и мы будем ожидать первую партию вакцины Pfizer в Украине“, — отметил замглавы Минздрава, говоря о сроках поставки.

Стоит отметить, что первая партия данного COVID-препарата должна составлять 117 тыс доз. Их собирались доставить в Украину в рамках программы COVAX еще в январе.

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Примечательно, как рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов, поставки вакцины Pfizer задерживались именно из-за дефицита медицинского препарата.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года Минздрав планирует вакцинировать минимум 80% украинцев.

 
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Теги: вакцина, COVID-19, коронавирус, Минздрав, Pfizer
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Комментариев (1)
WTF2wtf    03.03.2021, 15:34
Оценка:  +5
WTF2wtf
Поставка вакцин по программе COVAX вообще началась с опозданием - только на днях начались первые поставки (а небольшая поставка Pfizer/BioNTech в Украину запланирована именно по этой программе)
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