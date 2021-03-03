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Переговоры Зеленского и президента ЕС: о чем говорили

Комментариев: 5
Переговоры состоялись сегодня, 3 марта, в Киеве.
Зеленский и Шарль Мишель
Зеленский и Шарль Мишель
president.gov.ua

Сегодня, 3 марта, во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля стороны обсудили энергетическую безопасность, вопрос вакцинации, двухстороннее сотрудничество, а также другие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Стороны, в частности, сфокусировались на возможной помощи Евросоюза, чтобы максимально сократить сроки поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за санкции Европы в отношении России. Президент Европейского совета в очередной раз подтвердил, что Россия – это не посредник, а участник конфликта на Донбассе и в Крыму.

Собеседники также обговорили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который в нынешнем году пройдет в Киеве. Обе стороны отметили успешность саммита 2020 года. Зеленский поблагодарил за первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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Кроме того, собеседники детально обговорили антикоррупционную и судебную реформы, ситуацию вокруг Конституционного Суда. Также затронули вопрос пересмотра Соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС.

Ранее Владимир Зеленский предложил Евросоюзу ввести новые санкции в отношении РФ за нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму. Это могло бы стать европейским вкладом в работу саммита “Крымская платформа“.

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Теги: Владимир Зеленский, ЕС, переговоры, Европейский совет, Евросоюз
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    03.03.2021, 16:26
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
О каких политических преследованиях говорит тупой тролль с рашки? Шмария "преследовал" еще Янык, претензии на ростов направляйте.
телеканалы никто никакие не закрывал. Закрыли пропагандистские помойки
попирание Конституции было на россие, когда попровки на пеньках и в багажниках прокидывали
ЗаелоПластинку    03.03.2021, 16:27
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
давление на прокуроров и суды нормальное, 1 атмосфера ровно.
nwt1    03.03.2021, 15:42
Оценка:  -22
nwt1
А шо не поговорили о политических преследованиях в Украине, о использовании ОП нацистов в давлении на прокуроров и суды, о закрытии телеканалов, о попирании Конституции ???
nwt1    03.03.2021, 15:43
Оценка:  -24
nwt1
В РФ они чёто всё сразу замечают, а украину только грабят.
WTF2wtf    03.03.2021, 15:57
Оценка:  +8
WTF2wtf
Это пишет упоротое нацистское быдло оккупантов из раши с кучей аккаунтов для подобного тупого срача ...
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