Переговоры Зеленского и президента ЕС: о чем говорили

Переговоры состоялись сегодня, 3 марта, в Киеве.

Сегодня, 3 марта, во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля стороны обсудили энергетическую безопасность, вопрос вакцинации, двухстороннее сотрудничество, а также другие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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Стороны, в частности, сфокусировались на возможной помощи Евросоюза, чтобы максимально сократить сроки поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Зеленский поблагодарил Шарля Мишеля за санкции Европы в отношении России. Президент Европейского совета в очередной раз подтвердил, что Россия – это не посредник, а участник конфликта на Донбассе и в Крыму.

Собеседники также обговорили подготовку к саммиту Украина – ЕС, который в нынешнем году пройдет в Киеве. Обе стороны отметили успешность саммита 2020 года. Зеленский поблагодарил за первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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Кроме того, собеседники детально обговорили антикоррупционную и судебную реформы, ситуацию вокруг Конституционного Суда. Также затронули вопрос пересмотра Соглашения про ассоциацию между Украиной и ЕС.

Ранее Владимир Зеленский предложил Евросоюзу ввести новые санкции в отношении РФ за нарушение прав человека во временно оккупированном Крыму. Это могло бы стать европейским вкладом в работу саммита “Крымская платформа“.