Авария произошла в среду, 3 марта.

На Донбассе столкнулись пассажирский поезд и авто: Водитель погиб ГСЧС / Telegram

На Донбассе столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажиру удалось выжить. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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В сообщении указывается, что авария произошла в селе Новоселовска, что в Донецкой области. В среду, 3 марта, около 09:00 пассажирский пригородный поезд сообщением Скотоватая-Славянск на железнодорожном нерегулируемом переезде врезался в машину.

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В момент ДТП в легковушке находились два человека. Их зажало конструкциями транспортного средства. Одного пострадавшего достали спасатели ВСУ и врачи скорой помощи. А прибывшие на место спасатели демонтировали водительскую дверь и достали водителя.

Мужчину 1964 года рождения спасти не удалось. Он скончался от полученных травм на месте.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто влетело в остановку с людьми.